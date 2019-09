Quelques minutes de votre temps

La collecte de sang du Journal de Québec et de TVA Québec se tient aujourd’hui aux Promenades Beauport (Atrium Winners, entrées 2 ou 3) entre 10 h et 20 h 30 en collaboration avec Héma-Québec. Mes collègues Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Québec, et Pierre Jobin, chef d’antenne à TVA Nouvelles, y passeront faire un tour. L’objectif est de 190 donneurs.

La Vigile, organisme sans but lucratif ayant comme mission de venir en aide aux femmes et aux hommes portant l’uniforme ou toute autre personne adulte ayant des problèmes, tient son 4e tournoi de golf aujourd’hui au club de golf Castor de Valcartier, en partenariat avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Tous les profits serviront à soutenir les services professionnels diversifiés offerts sur deux volets : le programme dépendance et le répit.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Claire Tremblay et Jean-Guy Auclair, de Notre-Dame-des-Laurentides, qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 6 septembre 1969 à l’église Sainte-Claire-d’Assise à Québec, a quatre enfants : Caroline, Alexandre, Julie et Louis-Philippe ainsi que six petits-enfants.

Omnium Vision

Photo courtoisie

Le 3e tournoi de golf « Omnium Vision », présenté par Optométrie Charlesbourg et Zieuté optométristes, au profit de la Fondation Mira, se tiendra le mercredi 11 septembre au club de golf Royal Québec de Boischatel, sous la présidence d’honneur de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. L’objectif de l’Omnium est d’amasser 30 000 $, soit le coût pour l’élevage et la formation d’un chien-guide. Depuis 1981, plus de 3000 chiens méticuleusement entraînés ont été attribués gratuitement. La Fondation s’autofinance uniquement de dons du public et de revenus provenant de diverses activités de financement. Renseignements et inscription à : omniumvision.ca.

Le retour des classiques

Photo courtoisie

Le 14e Festival celtique de Québec (FCQ) se tient à compter d’aujourd’hui (et jusqu’à dimanche) dans le décor enchanteur du Domaine de Maizerets alors que certaines activités auront toujours lieu dans le Vieux-Québec, spécifiquement sur la rue Saint-Jean. C’est le retour des classiques : les très appréciés Highland Games (lancer du poteau sur la photo), le volet musical, le village d’artisans, la zone gourmande, les présentations culturelles et les animations familiales. Pour une 2e année consécutive, le Festin à saveur celtique sera de la programmation. www.festivalceltique.com

Premier anniversaire

Photo courtoisie

Alliance Solutions Logistiques a célébré récemment sa première année d’opération. Par le fait même, l’équipe a procédé à l’inauguration de son enseigne commerciale au siège social, situé à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, Québec. Cumulant plus de50 années d’expérience dans le domaine de la logistique du transport local, national et international, Alliance Solutions Logistiques se spécialise en courtage de transport, en tant que transitaire international ou en entreposage de marchandises. Sur la photo, de gauche à droite : Yves Lachance, directeur de comptes ; Hicham Nechchad, coordonnateur logistique ; et Mike Grannary, président.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marcel Veilleux (photo), propriétaire du D’Orsay Restaurant-Pub à Québec... Jean Martin, des Rôtisseries St-Hubert... Emmanuel Charest, comédien et acteur québécois, 52 ans... Rosie Perez, actrice américaine, 55 ans... Michaëlle Jean, ex-secrétaire générale de la Francophonie, 62 ans... Roger Waters, ex-leader du groupe Pink Floyd, 76 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 septembre 2018. Burt Reynolds (photo), 82 ans, acteur américain vedette d’Hollywood dans les années 70 et 80... 2016. Jean Franval, 89 ans, acteur français... 2015. Martin Milner, 83 ans, acteur américain (Route 66)... 2014. Édith Girard, 65 ans, architecte française... 2007. Luciano Pavarotti, 71 ans, ténor italien... 1999. René Lecavalier, 81 ans, commentateur sportif... 1991. Bob Goldham, 69 ans, défenseur LNH (Toronto, Chicago et Detroit) de 1941 à 1956.