Un gros test pour les Titans

« Lennoxville contre André-Grasset la semaine dernière n’était pas du tout la même équipe que lors du premier match de la saison, a souligné l’entraîneur-chef des Titans Dave Parent. On pense que nous sommes rendus à rivaliser avec ce genre d’équipe, que nous sommes rendus dans cette classe, mais les bottines devront suivre les babines. »

Les Titans confieront les rênes de leur offensive à la recrue Pierre-Luc Michaud pour un 3e match consécutif. « On savait que Pierre-Luc était bon, mais il est en avance dans sa progression, a indiqué Parent. Il prend les bouchées doubles avec Tommy (Parent) et il possède une bonne compréhension. Les deux autres quarts-arrières cognent à la porte. Tout le monde se pousse et nous grandissons à la position de quart-arrière. »