Une lente guérison pour Zdeno Chara

Victime de multiples fractures à la mâchoire au printemps dernier en finale de la coupe Stanley, le défenseur Zdeno Chara poursuit tranquillement sa guérison. Cela ne l’empêchera toutefois pas d’entreprendre avec ses coéquipiers le camp d’entraînement des Bruins de Boston.

Dans une entrevue diffusée vendredi sur le compte Twitter des Bruins, le Slovaque de 42 ans a raconté le long processus qu’il a entamé en juin dernier.

«Avec toutes les opérations et la période de la rééducation, ç'a pris six à sept semaines. Je suis toujours en train de me rétablir et de récupérer mes forces. Le processus de guérison se poursuit», a expliqué le capitaine des Bruins qui apprécie maintenant pouvoir s’alimenter normalement.

«À la fin de la saison, ça m’a pris trois à quatre semaines avant de pouvoir mastiquer et manger normalement. Ç'a pris du temps.»

Bien que sa préparation estivale n’ait pas été optimale, il ne s’inquiète pas trop pour la suite des choses.

«Beaucoup d’entre nous sont déjà passés par là. Tu dois faire ce que tu peux pour te préparer en vue de la saison, surtout mentalement», a expliqué Chara, qui entreprendra cette année sa 22e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).