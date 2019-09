WIJAA offre l’accès à des experts

À partir d’une situation vécue, Ali Zouari a eu l’idée de fonder la plateforme WIJAA, basée sur l’économie de partage.

En développement depuis quelques années, cette plateforme, qui réunit des travailleurs et des clients, est pleinement opérationnelle depuis la mi-août.

« Je suis informaticien et architecte-intégrateur de solutions. C’est mon job depuis plus de 20 ans. En 2013, j’ai acheté une maison. Malheureusement, sur le plan manuel, je suis zéro avec une barre. J’ai voulu faire des choses par moi-même, mais c’est une cause perdue d’avance », a relaté avec humour Ali Zouari, vice-président.

Après avoir fait appel à un plombier qui lui a coûté 200 $ pour ne rien résoudre en fin de compte, M. Zouari s’est tourné vers Kijiji, mais là aussi, il a été déçu.

« J’étais découragé. Je pensais : “Comment du monde comme moi peut avoir une maison ?” L’idée est venue de là », a ajouté M. Zouari qui s’est familiarisé avec le concept d’économie de partage avant de se lancer dans l’aventure de WIJAA.

« Ensuite, j’ai commencé à faire des prototypes dans mon sous-sol », a-t-il poursuivi.

Lancement de la plateforme

L’arrivée de deux associés, David Banford et Soual Noureddine, a permis à Technologies WIJAA de connaître son essor.

L’objectif de WIJAA est de permettre l’accès à des centaines d’experts pour répondre à tous les besoins quotidiens de la maison, que ce soit, par exemple, pour effectuer l’entretien ménager, préparer la cuisine ou offrir de l’aide aux devoirs.

Le modèle d’affaires de WIJAA s’inspire de celui d’Uber et d’Airbnb, convient M. Zouari. Les clients interagissent directement pour obtenir un service en évitant les intermédiaires.

Économie de partage

Seulement au Canada, l’économie de partage représenterait des dépenses de plus d’un milliard de dollars par année.

Le fonctionnement de WIJAA est simple : le client publie son besoin et les travailleurs ayant l’expertise correspondante reçoivent une notification et peuvent proposer leurs services.

Après trois mois d’essais préliminaires effectués à Québec, les résultats sont concluants, selon les responsables de l’entreprise. D’ailleurs, WIJAA est en période active de recrutement à Québec et à Montréal. L’entreprise compte étendre ses services partout au Québec et au Canada.

« Les deux dernières semaines ont été au-delà de nos attentes du point de vue des inscriptions. Ce sont de bonnes nouvelles. On est en train de grossir », a ajouté M. Zouari.