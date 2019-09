ROULEAU, Nicole Drouin



Chère Nicole, après ton long combat, tu peux maintenant reposer en paix. Que ton âme, tel un papillon, prenne son envol vers la lumière.Aux soins palliatifs de la Nouvelle-Beauce, le 4 septembre 2019, à l'âge de 71 ans, est partie paisiblement, entourée de l'amour de ses proches, Mme Nicole Drouin, épouse de M. Michel Rouleau. Elle était la fille de feu M. Napoléon Drouin et de feu Mme Marie-Ange Jacques. Nicole était native d'East-Broughton. La famille vous accueillera aule vendredi 13 septembre 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Le samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h.Elle laisse dans le deuil outre son époux: Michel Rouleau, ses 2 filles: Claudia (Gervais Nadeau) et Peggy (Frédéric Aublet); ses petits-enfants adorés: Laura et Nicolas Nadeau, Charles-Édouard et Jean-Alexandre Aublet; ses frères et sœurs: feu Gaétan (Brigitte Vachon), Gaétane (Robert Jacques) et Henriette; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marc (Suzanne Lachance), Huguette (Jean Jacques), Suzanne (Paulin Toulouse), Daniel, Jean (Odette Beaulieu) et Hélène (Charles Rouleau). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le Dr Claude Blier de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le Dr Yvan Lavoie de la clinique médicale de la Nouvelle-Beauce pour leur professionnalisme et leur disponibilité. Un grand merci également à l'équipe des soins palliatifs de la Nouvelle-Beauce. Dons suggérés : Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation : Le Crépuscule: lecrepuscule@axion.ca