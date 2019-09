BÉGIN, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Bégin, époux de dame Louisette Bouchard, fils de feu Anne- Marie Ouellette et de feu Elphège Bégin. Natif de La Pocatière, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 12 septembre 2019 de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera à l'église 1 heure et demie avant la cérémonie, soit à 9h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette; ses enfants: Christian (Suzanne Baker), Stéphane (Sonia Sanscartier) et Isabelle (Marc Lemieux); ses petits-enfants: Catherine Cormier, Louis-Charles Cormier, Laura Bégin, Julia Bégin, Neige Bégin et Joa Bégin; ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que les soins à domicile pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président Kennedy, bureau 402, Montréal, Québec (QC), H3A 3S5, tél. : 1 866 343-2262.