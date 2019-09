DOUWIS, John



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 août 2019, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur John Douwis, époux de madame Pierrette Dubé, fils de feu madame Thérèse Potvin et de feu monsieur Harry Douwis. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mary-Trina et Natasha; sa belle-sœur Patricia Duguay, ainsi que nombreux neveux, nièces, parents et ses amis. Selon ses volontés, il n'aura pas d'exposition et de cérémonie. Merci aussi à tous ceux qui travaillent en oncologie et en soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec et au service des soins palliatifs à domicile du CLSC la Source (Sud), qui ont été aidants jusqu'au dernier souffle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.