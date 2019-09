7 parcs régionaux remarquables

Si tous sont familiers avec les parcs nationaux, il en est autrement avec les parcs régionaux. Pourtant, la nature y est tout aussi agréable à découvrir. Leur regroupement d’une cinquantaine de sites demeure récent, l’Association des parcs régionaux du Québec (PARQ) ayant été fondée en 2014. En voici 7 à voir et à explorer.

1. Le parc du Massif du Sud

Photo courtoisie, parc du Massif du Sud

Les panoramas y sont saisissants, l’altitude atteignant 900 mètres dans ces montagnes de la région de Chaudière-Appalaches, à Saint-Philémon. Il y a des sentiers de marche et de vélo de montagne de tous les niveaux. Parcours d’hébertisme pour les enfants.

Admission : 7 $ par adulte, gratuit pour les enfants. Chiens en laisse bienvenus. Camping. Nuitée en yourte ou en tente boréale tout équipée : 109 $.

massifdusud.com

2. Le parc de la Rivière-de-Mille-Îles

Photo courtoisie, Sophie Poliquin

Pour découvrir l’archipel de Sainte-Rose, à Laval, on entre d’abord au Centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, pour voir l’exposition permanente Incroyable, mais vrai ! Lors d’une randonnée en kayak, on côtoie de près des hérons, des canards et même des tortues se faisant chauffer au soleil.

Admission au centre : 11 $ par adulte, 7,50 $ par enfant (6 à 13 ans). Embarcations à louer. Croisières dans les îles à bord du Héron bleu, un ponton de 48 places.

parc-mille-iles.qc.ca

3. Le parc du Domaine vert

Photo courtoisie, parc du Domaine vert

Sur le Montée Sainte-Marianne à Mirabel, le parc est traversé par un chemin pédestre qui en fait le tour. Une piste cyclable passe par la forêt. Une vingtaine de petits sentiers de vélo de montagne de tous les niveaux sillonnent le secteur ouest. Parcours d’Arbre en Arbre. Géocaching.

Frais d’entrée : 5 $ par adulte, 2 $ par enfant. Chiens en laisse acceptés dans le corridor canin uniquement.

domainevert.com

4. Le parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Photo courtoisie, Fabien Proulx-Tremblay

C’est au nord de Joliette. On y entre par Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Béatrix ou Sainte-Mélanie. D’un pont, d’un belvédère ou d’un cap rocheux, on admire les chutes : Monte-à-Peine, Desjardins ou des Dalles. Sentiers : 17 km. Carte Ondago pour votre téléphone.

Accès : 8 $ par personne, 4 $ par enfant de 6 à 12 ans, 3 $ par chien (tenu en laisse). Camping sauvage : 33 $ par emplacement par jour.

parcdeschutes.com

5. La Vallée Bras-du-Nord

Photo courtoisie, Philippe Jobin

À Saint-Raymond-de-Portneuf, la spectaculaire vallée au nord-ouest de Québec est un éden du plein air avec son vaste réseau de sentiers pour la marche et le vélo de montagne. Descente de rivière. Via ferrata et tyrolienne. Canyoning.

Randonnée pédestre : 7 $ par personne (16 ans et plus), 4 $ par enfant (7 à 15 ans). Chiens acceptés si en laisse. Vélos de montagne à louer. Nuitée en yourte : 110 $ (le week-end). Camping, refuges, chalets et Hôtel Le Roquemont.

valleebrasdunord.com

6. Le parc du Mont-Ham

Photo courtoisie, parc du Mont-Ham

« Monte pour voir ! », dit leur slogan. À 713 mètres d’altitude, le sommet de Ham-Sud, entre Victoriaville et Sherbrooke, donne une vue panoramique de 360 degrés. Sentiers pour tous niveaux de randonneurs. Carte Ondago pour téléphone. Salle de l’accueil consacrée à la présence des Abénakis sur le territoire.

Tarifs quotidiens : 8 $ par adulte, 4 $ par enfant (de 6 à 17 ans). Nuitée : 45 $ par personne dans un camp en bois rond, 30 $ par personne dans une tente de type prospecteur. Camping.

montham.ca

7. Le parc de la Rivière Gentilly

Photo courtoisie, parc de la Rivière-Gentilly

Près de Gentilly dans le Centre-du-Québec, on découvre avec étonnement une belle forêt traversée par une rivière. Sentiers pédestres où les chiens sont admis en laisse. Sentiers de vélo de montagne dont plusieurs de niveau facile. Location disponible.