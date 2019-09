LANDRY, Martin



Au CISSS de la Côte-Nord, à Les Escoumins, le 3 septembre 2019, à l'âge de 67 ans et 7 mois, est décédé subitement M. Martin Landry, ancien propriétaire du magasin Ernest et Paul de Rivière-du-Loup; conjoint de Mme Lyne Drapeau; fils de feu Mme Jeannette Lavoie et de feu M. Pierre Landry. Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront parents et amis à lale dimanche 8 septembre de 14 h à 17 h (Veuillez prendre note que le salon ne sera pas ouvert le dimanche en soirée) et le lundi 9 septembre de 11 h à 13 h 50.et de là au crématorium. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Lyne Drapeau; ses enfants: Mathieu (Cristina Martinez Lazada), Marie-Ève (Carl Dubreuil); les enfants de Lyne: feu Bruno, Alexandre (Cathy Roussel Viel), et Marjorie St-Onge (Michel Lavoie); ses petits-enfants: Léa-Rose, Alexanne, Anaïs, Éliot et Charlotte. Il était le frère de: Pierrette (Fernand Bernier), Nicole (Serge Sirois), Gilbert (Colette Soucy), Ursule (Christian Charest), Jean-Yves (Jean Mercier et Margot Bissonnette), feu Francine, Cécile (Claude Lebel), Julie (Jean Gravel), Carol (Johanne Lajoie), Renée, Mario (Chantale Bouchard), Brigitte (feu Camilien Bérubé), Jacques (Louise Rousseau). Il était le beau-frère de: Gilles (feu Nicole Pruneau) (Madeleine Dubé), Lise (Jacques Desjardins), Serge (feu Odile Boucher), Micheline (Alain Chénard), Sylvie, Jacques (Maryse St-Onge), Éric. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, 100, rue Mgr Ignace-Bourget, Lévis (Québec) G6V 2Y9. La direction des funérailles a été confiée à la