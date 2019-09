À 13 ans, il résout une affaire non élucidée de 27 ans

VANCOUVER | Un jeune de 13 ans de la Colombie-Britannique a résolu une affaire qui était non élucidée depuis 27 ans en plongeant simplement dans le lac Griffin, près de Revelstoke.

Max Werenka a profité d’une sortie dans le lac, au bord duquel ses parents ont un chalet, pour découvrir les restes de la voiture de Janet Farris, une femme de l’île de Vancouver qui avait mystérieusement disparu en 1992.

À l'époque, la femme de 69 ans devait se rendre en Alberta pour un mariage, mais elle n’avait plus donné signe de vie après son départ de Mill Bay, à une époque où les cellulaires n’existaient pas ou, du moins, étaient moins répandus qu'aujourd'hui.

Sa famille avait alors conclu à un accident mortel, mais sans la moindre preuve.

C'est sans compter que, début août, Max Werenka a profité d’une sortie en famille en bateau pour plonger dans le lac, à quelques encablures de l’autoroute transcanadienne.

Le jeune homme a alors fait part de sa découverte à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Muni d’une caméra sous-marine, il a pu filmer le véhicule. «On les a emmenés sur notre bateau et on leur a montré la zone où il se trouvait», a indiqué Werenka à CTV News.

La vidéo a pu confirmer qu’il s’agissait bien d’une voiture, renversée sur le lit poussiéreux du lac et recouverte d'une couche de boue. Elle était envahie de plantes et de poissons, mais le fait le plus marquant est que les restes d’une femme s’y trouvaient.

La plaque d’immatriculation a confirmé qu’il s’agissait de la Honda de Janet Ferris, selon la GRC, appuyée trois jours plus tard par ses propres plongeurs.

Le fils de Janet Farris, George, aujourd’hui âgé de 62 ans, a déclaré à CTV News que ce sont «les bons souvenirs» de sa mère qui l’ont aidé à traverser l'épreuve de sa perte durant les dernières décennies.

«Après la première année, tu tiens juste le coup, a-t-il déclaré. Tu vis avec.»

Avec cette découverte, Farris a dit que sa famille et lui-même ont enfin pu mettre un terme à cette histoire.

La GRC a indiqué qu’ils ne croient pas que la mort de Farris soit suspecte.

Ils ont remonté la carcasse de la voiture à la surface afin de l’inspecter pour détecter de possibles défaillances techniques.

La GRC a aussi félicité Max Werenka pour son travail de détective «exceptionnel», en résolvant une affaire non élucidée qui, pensait-on, ne serait jamais résolue.

«Nous allons probablement garder un œil sur ce jeune homme pour un emploi potentiel», a déclaré le capitaine Thomas Blakney, en essayant de ne pas sourire.