Lise Boulanger, présidente des Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC) et de Rêves d’Aînés, me prévient qu’une série de conférences gratuites (Matinées amies des aînés) se tiendra, à 10 h, le dernier mardi du mois, de septembre à mai (sauf en décembre) à la bibliothèque de Charlesbourg. La première de cette série de 8 conférences se tiendra le mardi 24 septembre en compagnie de Denis Fortier sur le thème : « C’est normal à votre âge ».

Charlevoix Open 2019

Photo courtoisie

Bravo à Michel Roy (photo en compagnie des organisateurs), du club de Golf Royal Québec, qui a remporté la classe AA du 63e Charlevoix Open, disputé toute la fin de semaine de la fête du Travail dans les allées du club de golf Murray Bay à La Malbaie, en ramenant des cartes de 68 et 65 (la normale à Murray Bay étant de 68). Guy Parent, en classe A (73 et 76) ; Marc Bilodeau, en classe BB (77-77) et Patrice Dionne, en classe B en prolongation (90-84) contre Charles Fillion et Christian Dallaire, ont été les autres gagnants chez les hommes. Chez les dames, qui d’autre que Marlène Desbiens, du Murray Bay, qui a conservé encore une fois son titre dans la classe A avec des rondes de 73 et 76 alors que la victoire en classe B est revenue à Lucie Bergeron (90 et 93). 116 joueurs et joueurs étaient de la partie pendant ces deux jours de compétition.

40 ans de mariage Photo courtoisie

Lise Labrecque et Serge Cloutier, de Saguenay, fêteront demain leur 40e anniversaire de mariage. Installés à Chicoutimi depuis 31 ans (le 31 août 1988), Lise et Serge se sont mariés le 8 septembre 1979 à l’Église Saint-François d’Assise (photo) à Québec, Serge travaillait alors à CJRP. Le couple a un enfant (Danny) et une petite-fille, Maya, âgée de 4 ans maintenant.