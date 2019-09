Des condos à la James Bond

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou les autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le condo de Mark Bruneau vendu

Photo d’archives

Le condo situé dans le Vieux-Montréal de l’ex-candidat du Parti libéral du Canada dans Jeanne-Le Ber et collecteur de fonds, Mark Bruneau, a été vendu pour 1,8 million $. Mark Bruneau avait été retrouvé mort dans ce condo après ce qu’on suspectait être une overdose de fentanyl en 2017, selon ce qu’avait rapporté Le Journal. La propriété avait été achetée pour 1,7 million $ il y a deux ans.

Alain Lemaire vend du Cascades

Photo d’archives

Alain Lemaire a vendu 247 500 actions de Cascades à un prix oscillant entre 11,03 $ et 11,30 $, pour une valeur de plus de 2,7 millions $. Selon des documents réglementaires, Lemaire, le président exécutif du conseil de Cascades et un des fondateurs de l’entreprise, détient toujours pour environ 4 millions $ en actions de l’entreprise.

Le patron achète chez Fiera

Le grand patron de Fiera Capital, Vincent Duhamel, a fait l’achat sur le marché de 5000 actions de son entreprise à un prix de 10 $ chacune (valeur de 50 000 $). Cette transaction survient alors que le titre de Fiera a chuté de 9 % depuis le début de l’année et est à un creux de plus de deux ans.

Appartements flottants luxueux à vendre

Photo courtoisie, anthenea.fr

Un architecte français vient de concevoir des « condos » flottants à vendre à partir d’un demi-million de dollars. Ces condos, qui se veulent « écoconscients », ont été conçus par l’architecte Jean-Michel Duacancelle et s’inspirent d’un film de James Bond des années 70. S’apparentant à de véritables ovnis sur mer, avec un plancher sous-marin translucide notamment, ils sont dotés de puissantes batteries qui permettent une autonomie de longue durée. Possible de voir une unité au prochain Festival de Cannes.