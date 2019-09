Dorian: 2100 croisiéristes se réfugient à Sept-Îles

SEPT-ÎLES | Plus de 2100 croisiéristes et près de 900 membres d’équipage à bord du navire Serenade of the Seas sont arrivés samedi matin à Sept-Îles, pour échapper à Dorian.

Ce navire en provenance de Reykjavik, en Islande, devait faire des escales dans les provinces atlantiques avant de poursuivre son itinéraire vers Boston, au Massachusetts.

Les responsables de l’accueil des navires de croisière à Sept-Îles l’ont appris vendredi matin.

«On est contents, c’est un beau gage de confiance d’avoir choisi Sept-Îles pour modifier son itinéraire à la dernière minute», a dit la chef d’escale Marie-Ève Duguay.

«On a toujours envoyé le message comme quoi, à Sept-Îles, on était capables de se mobiliser rapidement et on va en faire la preuve en fin de semaine», a-t-elle ajouté.

Service de navettes, personnel de musées, agent d’accueil, chauffeurs d’autobus: tout le monde a été mis à contribution.

Le Serenade of the Seas restera à quai jusqu’à dimanche soir.