ROBERGE, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 août 2019, à l'âge de 86 ans 6 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Roberge, époux de dame Claudette Lajoie. Née à Limoilou, le 10 mars 1933, il était le fils de feu dame Rose-Alma Bornais et de feu monsieur Wilfrid Roberge. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 13 septembre 2019 de 19 h à 22 h.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de midi. Le corps sera inhumé par la suite au cimetière de Giffard. Outre son épouse Claudette Lajoie, monsieur Roberge laisse dans le deuil ses enfants: Marylène (Steeve Dubé), Marie-France (Richard Gros-Louis); ses petits-enfants: Alexandre Roberge, Jason, Allison, Mary-Jane et William Carmichael (et leur père Denis Carmichael), leurs conjoints; ses belles-sœurs: Thérèse Bouffard (feu Guy), Gisèle Cantin (feu Jacques) de la famille Lajoie: Lucille Huot (feu Raymond), Jean-Marie, Yvon (Rolande Tardif), Ginette, Ghislaine (Claude Gagné), Micheline (André Ladouceur), Francine (Roger Bellemare), Marlène (feu Jacques Demontigny); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Benoit, feu Andrée, feu Suzanne. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. (Hôtel-Dieu), Tél. : 418-525-4385, Site : www.fondationduchuq.org. Les funérailles sont sous la direction de