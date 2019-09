BROWN, Jeannine Tremblay



Partie rejoindre l'amour de sa vie, à l'Hôpital St-François d'Assise, le 3 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeannine Tremblay, épouse de feu monsieur Marcel Brown, fille de feu madame Laura Duchaine et de feu monsieur Joseph Tremblay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel Brown (Cheryl Brown), Claudette Brown (Marc De Celles); sa petite-fille adorée Samantha Brown; sa sœur Solange (Marcel Manny); ses meilleurs amis de longue date Réjean et Huguette Carrier; sa grande amie Micheline Julien (feu Roland Thibault), sa gentille et dévouée voisine madame Andrée Simard (feu Ghislain Simard). Merci à vous chers amis. Elle laisse également plusieurs ami(e)s à la résidence Archer où elle vécut très heureuse à cet endroit. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame de Foy. Merci au personnel de la Résidence Archer et au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.