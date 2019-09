Fatima dit merci

Des lectrices et lecteurs qui s’étaient habitués à mes chroniques dans Le Journal se disent déçus de ne plus pouvoir me lire.

Pour moi aussi, le sevrage est difficile. Et c’est par respect pour vous et pour les artisans du Journal qui m’ont accompagnée depuis février 2016 que j’écris ce dernier billet, pour dire « merci ».

Écrire est un engagement moral envers ceux et celles qui nous lisent. Et c’est à leur intelligence qu’il faut parler.

Je ne compte pas le nombre de gens qui m’arrêtaient pour me dire « On a hâte de lire votre prochaine chronique pour apprendre quelque chose. »

Le rédacteur en chef et le directeur de production savent sur quoi j’écris lorsqu’ils reçoivent ma chronique, entre 18 h et 19 h, la veille, pour publication le lendemain.

Le Québec m’a beaucoup donné et c’est à mon tour de me mettre à son service. Je quitte donc Le Journal, non sans regrets, pour « représenter le Québec dans tous les secteurs d’activités qui sont de sa compétence constitutionnelle au Sénégal et également au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Cap-Vert, au Gabon, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger et au Togo ».