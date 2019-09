Les États-Unis négocient leur défaite en Afghanistan

Le gouvernement américain est en train de négocier avec les talibans. Les négociations seraient proches d’aboutir. Sans le dire, les États-Unis négocient leur défaite.

Cette négociation trahit la population afghane. Elle trahit la mémoire des victimes du 11 septembre 2001. Elle trahit les soldats qui sont tombés pour libérer l’Afghanistan. Mais surtout, elle envoie un terrible message au monde entier. Une fois de plus, l’armée américaine a gagné la guerre armée, mais elle a perdu la guerre politique. C’était prévisible.

1. Combien a coûté la uerre d’Afghanistan ?

La guerre en Afghanistan dure depuis 18 ans. C’est la plus longue guerre dans laquelle les États-Unis ont été engagés. Jusqu’à présent, environ 140 000 militaires sont morts dans ce conflit, soit près de 70 000 dans chaque camp, dont 2419 Américains et 635 Canadiens. Environ 39 000 civils afghans sont morts à cause de ce conflit. Près de 23 000 soldats ont été blessés du côté des alliés américains. Cette guerre a coûté jusqu’à présent 738 milliards de dollars aux États-Unis.

2. Quelle est la situation actuelle en Afghanistan ?

Les talibans ont tellement progressé que l’armée américaine a officiellement cessé de calculer le territoire qui est contrôlé par les talibans et celui qui est sous contrôle du gouvernement afghan. Au dernier décompte, il y a quelques mois, les talibans contrôlaient ou influençaient près de 50 % du pays. On peut supposer que les talibans ont étendu leur territoire depuis. Les alliés afghans des États-Unis dénoncent les négociations entre le gouvernement américain et les talibans. Ils redoutent, avec raison, de vivre à nouveau sous le régime totalitaire religieux des talibans.

3. Pourquoi les Américains ont-ils perdu la guerre ?

L’Afghanistan est un pays très montagneux, donc difficile à conquérir. La société afghane est tribale et engluée dans le fondamentalisme religieux. Elle est difficile à pénétrer socialement et psychologiquement. Les dirigeants américains ont commis plusieurs erreurs qui proviennent de leur incompréhension des populations étrangères. Par exemple, les États-Unis ont inondé le territoire afghan d’argent, en croyant que la corruption et l’appât du gain généreraient une montée de l’individualisme. Ils voulaient ainsi briser les solidarités tribales et affaiblir l’emprise religieuse. C’est l’inverse qui est arrivé. La population a été dégoûtée par la corruption et certains ont commencé à regretter l’ère des talibans.

4. À quoi peut-on s’attendre en Afghanistan une fois les Américains partis ?

Sans l’appui des États-Unis, l’armée afghane ne pourra pas tenir le pays et le gouvernement actuel va être remplacé par un gouvernement taliban. Étant donné la corruption généralisée qui sévit en Afghanistan, il est probable que de nombreux dirigeants afghans ont caché beaucoup d’argent à l’étranger. Ils partiront quand ils sentiront que le régime s’effondre. Il n’y a aucune raison valable de penser que les talibans respecteront longtemps une éventuelle entente secrète conclue avec les Américains.

5. Pourquoi les États-Unis quittent-ils l’Afghanistan ?

Les États-Unis ont entamé un repli isolationniste à travers le monde. Les guerres à l’étranger coûtent cher et le gouvernement américain a besoin de cet argent pour reconstruire les infrastructures dans son pays. De plus, le moment est très bien choisi : un accord avec les talibans permettrait à Donald Trump de se vanter d’avoir rempli sa promesse de retirer les troupes américaines d’Afghanistan. Après la signature d’un tel d’accord, la situation devrait rapidement se dégrader en Afghanistan. Mais le pire surviendrait probablement après les élections présidentielles américaines.