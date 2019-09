Les séries, c’est loin d’être sûr...

Quelques modifications ont été apportées à la défense. Anton Stralman et Dan Girardi ont quitté à la faveur d’Erik Cernak et Jan Rutta, qui se sont greffés à la formation après avoir été rappelés de la Ligue américaine la saison dernière. Le Lightning a fait l’acquisition, par ailleurs, du vétéran Luke Schenn.

Le personnel offensif est le même avec ses têtes d’affiche, comme Nikita Kucherov, Steven Stamkos , Brayden Point qui n’est pas encore sous contrat par contre, Yanni Gourde et Tyler Johnson.

Le tandem de gardiens sera formé d’Andrei Vasilevskiy, lauréat du trophée Vézina, et du nouveau venu Curtis McElhinney.

Capitals de Washington

D’aucuns s’accordent pour dire que la Coupe Stanley est le trophée le plus difficile à remporter dans le sport nord-américain. Imaginez si vous la gagnez deux années d’affilée !

Alex Ovechkin joue encore comme à 20 ans. Âgé de 34 ans, il ne semble pas vouloir ralentir. Il joue avec la même passion et la même hargne.

La ligne du centre est solide avec Evgeny Kuznetsov, Nicklas Backstrom et Lars Eller. T.J. Oshie, Jakub Vrana et Tom Wilson, en dépit de son côté détestable, sont capables de marquer des buts.

On peut se demander, cependant, si les problèmes hors glace de Kuznetsov ne nuiront pas à son jeu. On sait qu’il a été testé positif à la cocaïne aux derniers Championnats du monde. Il a été suspendu de toutes compétitions internationales pendant quatre ans.

Patrice Bergeron et Zdeno Chara ont vieilli d’un an, mais ils valent encore leur pesant d’or. Bergeron est un joueur solide et intelligent.

Et que dire de Chara ?

Il n’est plus l’excellent défenseur qu’il a déjà été, mais il continue d’en imposer par sa présence, son expérience et son leadership. C’est une force de la nature !

Le noyau est encore solide avec les Brad Marchand, David Pastrnak, David Krejci, Jake DeBrusk, Charlie Coyle, Torey Krug et Charlie McAvoy, qui est en quête d’un gros contrat à ce moment-ci.

Les Bruins misent aussi sur un des meilleurs duos de gardiens de la LNH avec Tuukka Rask et Jaroslav Halak.

Maple Leafs de Toronto

Il a échangé Nazem Kadri, Nikita Zaitsev, Connor Brown et Patrick Marleau, en plus de ne pas offrir de nouveaux contrats à Jake Gardiner, qui a signé hier avec les Hurricanes, et Ron Hainsey.

Sa meilleure acquisition est le défenseur Tyson Barrie qui, en sa qualité de défenseur mobile et productif, comblera un grand besoin au sein de la formation torontoise. En plus de Barrie, Dubas a obtenu l’attaquant Alexander Kerfoot, un bon centre de troisième trio, dans la transaction qui a envoyé Kadri à l’Avalanche du Colorado.

Les défenseurs Cody Ceci et Ben Harpur ont été acquis des Sénateurs d’Ottawa en retour de Zaitsev et Brown.

Islanders de New York

On ne donnait pas cher de la peau des Islanders lorsque John Tavares leur a faussé compagnie sur le marché des joueurs autonomes, l’an dernier.

L’attaque demeure diversifiée avec les Matthew Barzal, Josh Bailey, Brock Nelson, Jordan Eberle et Anthony Beauvillier.

En dépit du départ de Robin Lehner pour Chicago, les Islanders restent tout de même solides devant le filet avec le duo formé de Thomas Greiss et Semyon Varlamov, embauché à titre de joueur autonome.

Penguins de Pittsburgh

À la défense. Kris Letang est revenu en force avec une production offensive de 56 points et un différentiel de plus 13.

Panthers de la Floride

La meilleure décision de Dale Tallon a été d’embaucher Joel Quenneville au poste d’entraîneur en chef. Celui qui a mené les Blackhawks de Chicago à trois conquêtes de la Coupe Stanley en six ans va implanter une structure solide et une culture gagnante chez les Panthers.

Quenneville va réussir là où son prédécesseur Bob Boughner a échoué à ses deux saisons derrière le banc. Boughner a été incapable de faire des Panthers une équipe plus responsable en défense.

Lors de la saison 2017-2018, les Panthers ont terminé 18e au chapitre des buts accordés dans la LNH. Ils ont glissé en 28e position la saison dernière, ce qui n’a pas plu à Tallon. Le directeur général des Panthers a payé le gros prix pour satisfaire les exigences salariales de Sergei Bobrovsky, mais le gardien russe devrait lui en donner pour son argent.

Les nouveaux venus Brett Connolly, Anton Stralman et Noel Acciari devraient aider aussi la cause des Panthers. Si l’équipe performe aussi bien qu’on est en droit de le penser, elle sera assurément des séries.

Aspirant # 2

Devils du New Jersey Photo tirée de TWITTER 31-41-10

72 points

222 buts pour

275 buts contre

Les Devils ont de la chance dans les jeux de hasard. Pour la deuxième fois en trois ans, ils ont remporté le premier choix à la loterie du repêchage. Ils en ont profité pour sélectionner Jack Hughes, eux qui avaient mis la main sur Nico Hischier deux ans auparavant.

Les Devils salueront, par ailleurs, l’entrée en scène de P.K. Subban. On ne sait pas combien de temps l’ancien défenseur du Canadien demeurera au New Jersey, mais il y a lieu de croire qu’il fera bien les choses à sa première saison avec l’équipe.

Le capitaine, Taylor Hall, qui n’a pris part qu’à 33 matchs la saison dernière, sera de retour à son poste. Il sera d’autant plus motivé qu’il jouera avec l’objectif de faire sauter la banque, lui qui en est à la dernière année de son contrat.

Le directeur général Ray Shero a accordé un contrat d’un an d’une valeur de 5 millions à Wayne Simmonds et une entente de deux ans à Nikita Gusev.

Aspirant # 3

Flyers de Philadelphie Photo Martin Chevalier 37-37-8

82 points

244 buts pour

281 buts contre

À l’instar des Panthers, les Flyers sont allés chercher un entraîneur d’expérience en la personne d’Alain Vigneault. La présence de Michel Therrien à ses côtés va donner du piquant lors des matchs contre le Canadien.

Le directeur général, Chuck Fletcher, a fait l’acquisition du gros joueur de centre Kevin Hayes, que les Jets de Winnipeg avaient obtenu des Rangers avant la date limite des transactions.

Hayes aidera sans doute la cause des Flyers, mais son contrat pourrait vite devenir un boulet. Un contrat de 50 millions pour sept ans à un joueur qui montre une moyenne de 46 points par saison, c’est passablement cher.

Les Flyers ont ajouté du punch offensif à leur brigade défensive en obtenant Matt Niskanen des Capitals de Washington, en retour du robuste Radko Gudas.

Le jeune Nolan Patrick, deuxième choix au repêchage de 2017 derrière Nico Hischier, devrait apporter une plus grande contribution, lui qui a récolté 30 et 31 points à ses deux premières saisons.

Si le gardien Carter Hart continue ce qu’il a commencé la saison dernière, les Flyers seront au plus fort de la course aux séries. Aspirant # 4

Canadiens de Montréal

Photo PIerre-Paul Poulin

44-30-8

96 points

249 buts pour

236 buts contre

Êtes-vous prêts à parier sur les chances du Canadien ? Pourquoi pas ! Mais dites-vous bien que votre pari va vous donner des vertiges tout l’hiver.

Reste que rien n’est impossible. Pas grand-monde croyait à cette équipe l’an dernier. Les plus pessimistes tournaient en dérision les changements effectués par Marc Bergevin pendant l’entre-saison.

On disait que Max Domi n’avait marqué que neuf buts avec les Coyotes de l’Arizona la saison précédente. On rappelait que Tomas Tatar n’était pas de la formation des Golden Knights de Vegas en finale contre les Capitals de Washington.

Or, les nouveaux venus ont apporté un vent de fraîcheur. Une belle unité s’est installée au sein des troupes. Les mauvaises soirées ont été rares, en tout cas beaucoup moindres que la saison précédente. Les joueurs ont joué avec passion et fait montre de persévérance.

Marc Bergevin a obtenu ce qu’il recherchait. De l’attitude. Malheureusement, ça n’a pas suffi pour permettre au Canadien d’obtenir un laissez-passer pour les séries. Tout est à recommencer maintenant.

Marc Bergevin travaille encore dans le but d’améliorer ses effectifs. Il le faut, car la lutte aux séries sera ardue. Les meilleurs éléments de l’équipe devront être en santé et performer au maximum. Aspirant # 5 Sabres de Buffalo Photo USA Today Sports 33-39-10

76 points

226 buts pour

271 buts contre

Les Sabres ont raté les séries au cours des huit dernières saisons et leur propriétaire Terry Pegula en a assez. Il veut des résultats. Pour lui, le moment est venu de gagner.

Quatre des six premiers choix des Sabres, entre 2013 et 2018, à savoir Jack Eichel (2015), Sam Reinhart (2014), Rasmus Dahlin (2018) et Rasmus Ristolainen (2013), ont terminé parmi les cinq premiers marqueurs de l’équipe la saison dernière.

L’autre joueur figurant au sein de ce groupe est Jeff Skinner, qui a connu une saison de 40 buts après avoir été acquis des Hurricanes de la Caroline. Ses performances lui ont valu un lucratif contrat de 72 millions sur une période de huit ans.

Le directeur général, Jason Botterill, a procédé à de bonnes acquisitions pendant l’entre-saison en obtenant le défenseur Colin Miller des Golden Knights de Vegas, l’attaquant Jim Vesey des Rangers et en embauchant Marcus Johansson sur le marché des joueurs autonomes.

Botterill a obtenu aussi Henri Jokiharju, un défenseur de 19 ans, des Blackhawks de Chicago en retour de l’attaquant Alexander Nylander, premier choix de 2016 en qui les Sabres avaient perdu confiance.

Le centre Casey Mittelstadt, premier choix de 2017, en est un autre qui pourrait amener de l’eau au moulin.

Le souhait de Terry Pegula de voir son équipe jouer du hockey de printemps pourrait être exaucé. Aspirant # 6 Hurricanes de la Caroline Photo AFP 46-29-7

99 points

245 buts pour

223 buts contre

La direction de l’équipe n’a pas perdu de temps à égaler l’offre hostile soumise à Sebastian Aho par le Canadien. En seulement trois ans, le jeune centre finlandais est devenu le joueur numéro un des Hurricanes. À 22 ans, il a encore tout l’avenir devant lui.

L’ailier gauche Teuvo Teravainen (25 ans) et l’ailier droit Andrei Svechnikov (19 ans) sont également dans la fleur de l’âge. Svechnikov a atteint le plateau des 20 buts à sa première saison l’an dernier tandis que Teravainen a terminé deuxième chez les marqueurs de l’équipe avec 76 points.

Le directeur général Don Waddell a offert, par ailleurs, un contrat à l’attaquant Ryan Dzingel, qui a connu des saisons de 22 et 23 buts au cours des deux dernières saisons avec les Sénateurs d’Ottawa. Ce dernier a terminé la dernière saison à Columbus, où il a été improductif, cependant, dans les séries.

Waddell est revenu à la charge hier en embauchant le défenseur Jake Gardiner, un ancien des Maple Leafs de Toronto.

Il y a lieu de s’interroger sur les gardiens Petr Mrazek et James Reimer, acquis des Panthers de la Floride en retour de Scott Darling.

Mais que ça plaise ou pas à Don Cherry, « la bande d’idiots », comme il les a appelés la saison dernière, sera à surveiller. Aspirant # 7 Rangers de New York Photo AFP 32-36-14

78 points

227 buts pour

272 buts contre

La reconstruction des Rangers est passée en mode accéléré. Le directeur général Jeff Gorton a d’abord transigé avec les Jets de Winnipeg, obtenant le défenseur Jacob Trouba en retour de Neal Pionk et de leur premier choix au repêchage de juin dernier (les Jets ont repêché le défenseur Ville Heinola au 20e rang).

Bénéficiant du deuxième choix au repêchage, les Rangers ont repêché le Finlandais Kaapo Kakko. L’attaquant de 18 ans a récolté 38 points en 45 matchs en jouant contre des joueurs pour la plupart plus âgés que lui dans la ligue élite de son pays.

S’il s’adapte aussi bien à la Ligue nationale que son compatriote Jesperi Kotkaniemi, les Rangers auront un diamant brut entre les mains. Il ne restera qu’à bien le polir.

Les Rangers ont renoué, d’autre part, avec une vieille habitude en faisant un tabac sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. Ils ont ouvert leur coffre-fort à Artemi Panarin, qui s’est vu gratifier d’un contrat d’une valeur de 81,5 millions sur une période de sept ans pour évoluer sur Broadway. Panarin devrait devenir rapidement un favori des habitués du Madison Square Garden.

Ces ajouts ne permettront peut-être pas aux Rangers de mériter une place dans les séries cette saison, mais ils seront plus dérangeants. Aspirant # 8 Blue Jackets de Columbus Photo AFP 47-31-4

98 points

258 buts pour

232 buts contre

Comment les Blue Jackets se remettront-ils de la perte d’Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky et Matt Duchene ? C’est la question que tout le monde se pose.

L’entraîneur John Tortorella sait une chose toutefois : le style de jeu devrait nécessairement être adapté selon les éléments en place.

Les Blue Jackets misent sur deux trios offensifs respectables. Gustav Nyquist, qui a été embauché sur le marché des joueurs autonomes, évoluera au sein du premier trio en compagnie de Cam Atkinson et Pierre-Luc Dubois, les deuxième et troisième marqueurs de l’équipe la saison dernière. Le deuxième trio sera formé de Nick Foligno, Boone Jenner et Josh

Anderson. Oliver Bjorkstrand est lui aussi une valeur sûre.

La brigade défensive demeure solide avec Seth Jones, Zach Werenski, Ryan Murray et David Savard.

Joonas Korpisalo, qui était l’auxiliaire de Bobrovsky, pourrait avoir de la compétition pour le rôle de gardien titulaire.

On dit beaucoup de bien du Letton Elvis Merzlikins, un choix de troisième ronde des Blue Jackets en 2014 qui a évolué avec la formation de Lugano, de la Ligue nationale A de Suisse, au cours des six dernières saisons. Âgé de 25 ans, il s’est illustré aux Championnats du monde de 2017 et de 2018.

Pas pour cette année

Red Wings de Détroit Photo PIerre-Paul Poulin

32-40-10 74 points 227 buts pour 277 buts contre