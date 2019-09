Pour le 3e lien, si...

Depuis le début, je crois en la raison d’être d’un troisième lien entre Québec et Lévis. Mais le gouvernement Legault semble tellement naviguer à vue qu’il risque de voir s’effriter les appuis même chez ceux qui y étaient sympathiques.

« J’entends plus souvent des gens me questionner sur la pertinence maintenant qu’en campagne électorale », admet un membre du caucus des députés caquistes de la grande région de Québec.

Un autre ajoute que des collègues, après avoir entendu leurs citoyens durant l’été, « ne sont pas certains et demandent des explications ».

On les comprend. La CAQ a promis une première pelletée de terre avant la fin du mandat, mais ne sait pas combien de voies il y aura dans le tunnel, combien il coûtera, ni quel sera son impact sur le trafic.

Le ministre François Bonnardel a aussi effectué un virage à 180 degrés, ouvrant la porte à la possibilité d’imposer un péage, qu’il avait totalement exclue, encore en juin dernier. Le premier ministre François Legault justifie le salto arrière en disant : « Il faut être responsable ». Il avait pourtant assuré qu’il n’y aurait aucun péage tout juste avant le déclenchement de l’élection, il y a un an.

Il avait asséné que les Québécois sont trop taxés et qu’il n’était pas question « d’en rajouter ». Peut-être que la suggestion a fait son chemin.

Les entreprises accepteraient volontiers un péage pour obtenir une voie plus rapide vers l’est et cette contribution pourrait rendre l’onéreux projet un peu plus acceptable aux yeux des contribuables.