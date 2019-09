République Tchèque: balade à Prague

Photo Mathieu Dupuis Dans de telles circonstances, les voyageurs en quête d’une connexion authentique plus personnelle avec la destination ont du mal à y trouver leur compte.

Tandis que je suis assis buvant un double espresso, constatant la densité de la population touristique, j’en arrive à la conclusion que je dois revoir ma stratégie d’exploration de Prague.

Ma solution : visiter les lieux hors des itinéraires populaires en journée et je visiterai les grands attraits aux premières lueurs de l’aube.

Photo Mathieu Dupuis Ma balade me conduit dans le quartier Malá Strana. Une zone un peu plus éloignée où l’effort est au rendez-vous.

Photo Mathieu Dupuis De longues montées en découragent plus d’un à voir le peu d’achalandage de ces lieux hautement panoramiques. Du haut des collines urbaines environnantes, je découvre des points de vue spectaculaires. Celui offert par le parc Letná offre un coup d’œil unique sur la ville et sur la rivière Vltava, enjambée par plus de dix-sept ponts.

Photo Mathieu Dupuis De retour à l’hôtel après avoir parcouru la ville « des mille tours et mille clochers » dans l’agitation du début de soirée, je règle le réveille-matin à 2 h 50. À l’aube, sous les effets d’une nuit trop courte, je me dirige vers le pont Charles dans une rue déserte. J’ai enfin l’un des endroits les plus achalandés du pays pour moi tout seul.

Photo Mathieu Dupuis Silencieux et enveloppé d’une douce lueur dorée, les réverbères illuminent les statues gothiques et baroques en me plongeant dans un moment hautement inspirant. J’ai le sentiment de vivre un moment de connexion plus exclusif avec ce classique du voyage qu’est le pont Charles. De retour dans les petites rues étroites qui me ramènent au cœur de la Vieille Ville, je prends le temps d’admirer l’architecture, les détails qui complètent l’ensemble de ce magnifique tableau.

Les cafés qui ouvrent, les boutiques de cristal aux vitrines scintillantes. Ce trajet au parcours étroit rappelle les couloirs d’un labyrinthe. Il me conduit naturellement sur la très colorée, place de la Vieille Ville.