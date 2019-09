Reste juste le Canadien!

Le Québec vit une mutation profonde. Pas besoin d’être étudiant à l’UQAM pour le comprendre.

Et le Québec est devenu une société profondément divisée et tiraillée entre diverses tendances parfois dogmatiques.

Y’a le Québec de la laïcité. T’en as eu plein les baskets de l’Église catholique à une certaine époque et t’as réalisé que l’État fonctionnait pas mal mieux quand il était débarrassé des bondieuseries. Tu trouves que la loi 21 a vraiment sa raison d’être...

Ou bien tu fais partie de la religion multiculturaliste fondée par le père Trudeau et exacerbée par le fils et t’es prêt à aller à la guerre pour défendre le port du voile en classe et des poignards dans les avions. Et tu haïs la loi 21.

Mais les extrêmes se rejoignent sur un point : le Canadien, les Glorieux, la Flanelle, le CH...

LE CIMENT DE LA SOCIÉTÉ

Ça s’applique dans toutes nos divisions sociales. T’es de souche, tu vis à Roberval, à Baie-Comeau ou à Laval...

Ou t’es un immigrant ou un frais descendant d’immigrants, t’es d’origine marocaine, burkinabè, chilienne ou russe...

Et vous aimez quoi ? Le Canadien, les Glorieux, la Flanelle, le CH...

Il y a deux Québec. Le Québec de Montréal, turbulent, multiculturel, anglicisé et hautain envers les six millions de francophones...

Ou le Québec des régions qui se battent pour faire survivre leurs villages et leurs médias, qui remplissent les trous dans l’asphalte des routes abandonnées par le ministère des Transports et qui n’y comprennent plus rien à Montréal...

Et tout ce beau monde se retrouve dans quoi ? À part Guy A. Lepage ? Le Canadien, les Glorieux, la Flanelle, le CH...

CAQUISTES ET LIBÉRAUX

Vous passez en revue toutes les sphères de la société québécoise. Prenez un caquiste du Saguenay avec son riche accent bleuet et un libéral qui sera presque automatiquement du West Island et vous ferez d’une pierre deux coups. Vous aurez probablement un francophone très nationaliste de Jonquière et un anglophone ultra fédéraliste de Hudson. C’est à peu près certain qu’ils n’ont pas grand-chose en commun. Mais une fois que vous aurez fini d’écouter leurs doléances et leurs récriminations, vous savez sur quoi ils vont se retrouver ? Brendan Gallagher et Marc Bergevin. Le Canadien, les Glorieux, la Flanelle, le CH...

Même chose pour les vieux partisans et les jeunes passionnés du CH. Les Glorieux comblent le fossé entre les générations. C’est débile.

C’est partout, c’est dans tout. Le CHUM organise un tournoi de golf avec Jonathan Drouin et ramasse un demi-million pour aider les malades. À peu près tous les journalistes se garrochent sur Jonathan et sur Claude Julien qui font la Une et c’est Rodger Brulotte qui doit sauver la face dans sa page.

Prenez toutes nos divisions, prenez toutes nos traditions qui se meurent, prenez notre évolution nationale, faites le tour et vous allez être abasourdis. Ce n’est pas la religion, ce n’est pas la nation, ce n’est plus la langue, ce n’est pas la gauche ou la droite, l’indépendance ou le fédéralisme multiculturel...

Le lien qui nous unit, c’est le CH !

LE PETIT PRINCE DE SAINT-EXUPÉRY

Est-ce que Geoff Molson est conscient de la charge que son écusson porte ? Est-il conscient que c’est dans le tricolore de son chandail que le Québec se retrouve ? M. Molson sait-il que le bleu, le blanc et le rouge sont les couleurs du drapeau français et que c’est pour cette raison que les fondateurs du Canadien et des Expos ont choisi ces couleurs pour représenter leur équipe ?

C’était d’ailleurs les couleurs du Parti québécois avant que des opportunistes ne remplacent le rouge par le vert dans le sigle du PQ en espérant amadouer les écolos.

Molson réalise-t-il comment son équipe est importante pour une nation qui se déchire et qui ne se retrouve que dans son CH ?

Geoff Molson devrait lire un tout petit roman, petit par le nombre de pages, mais immense par son génie. Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Il lirait deux des phrases les plus lourdes de sens de la littérature mondiale : « Tu es responsable de ce que tu apprivoises. »

En langage moderne, on pourrait adapter la phrase d’une autre façon : « Tu es responsable de ceux à qui tu laves le cerveau. »

Le Canadien contrôle la plupart des grands médias. Il engrange des dizaines de millions de profits qui lui permettent d’encore mieux contrôler les médias et d’enrôler grâce à eux ses fans et fefans.

Le minimum que Geoff Molson puisse faire pour montrer qu’il se sait responsable de ceux qu’il a apprivoisés, c’est de leur offrir une équipe gagnante. Qui va faire les séries. Maintenant. Cette saison.

Qu’il s’y engage. Parce que son CH est très important pour les Québécois. C’est ce qui nous reste !

Et ce n’est pas niaiseux de les aimer. Saint-Ex et son Petit Prince l’ont dit dans la deuxième phrase.

« C’est le temps perdu pour ta rose qui rend la rose si importante. »