Toutes les alarmes d’un tueur en puissance retentissaient

À l’aide de documents et de témoignages recueillis dans la famille et chez les professionnels entourant le tueur de masse Alexandre Bissonnette, notre Bureau d’enquête a retracé le parcours d’un individu déséquilibré qui a trop facilement déjoué le système canadien de contrôle des armes à feu pour commettre l’irréparable.

« Pourquoi tu ne reviens pas tout de suite ? » réclame son père.

« Choqué », Alexandre lui demande de le laisser tranquille.

Quelques minutes plus tard, le jeune homme de 27 ans arrive au Centre culturel islamique de Québec avec un Glock 17 ainsi qu’une carabine VZ, y abat froidement six hommes et tente d’en tuer des dizaines d’autres avant de prendre la fuite.

Idées suicidaires

Trois ans avant la tuerie de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette a des idées suicidaires. Une époque où il était très anxieux. Des symptômes qu’il a depuis plusieurs années, mais qui semblent prendre de l’ampleur. Il fait des crises de panique, de l’anxiété de séparation, sans compter son hypocondrie. Il peut appeler ses parents de 4 à 5 fois par jour. Il consomme aussi beaucoup d’alcool. Une consommation qu’il a découverte au cégep et qui l’aide à se désinhiber.

C’est l’époque où il commence un nouveau boulot chez Héma-Québec.

Au printemps 2014, Bissonnette lit beaucoup sur le suicide et les tueries.

Au même moment, en Californie, Elliot Rodger, 22 ans, tue six personnes et en blesse plusieurs autres avant de s’enlever la vie. Il est motivé par sa haine des femmes et publie un manifeste sur le web avant le massacre.

Bissonnette se reconnaît dans les propos du tueur ; il pouvait « comprendre pourquoi il avait fait ça ». Photo Facebook

Alexandre Bissonnette détermine alors la date de sa mort : quelque part en août 2014.

En parallèle, une personne proche de lui consulte un psychiatre en raison d’un état dépressif. Elle est d’ailleurs hospitalisée à l’urgence psychiatrique.

Lors d’une visite à cette personne, à l’hôpital, Alexandre décide qu’il doit taire ses propres idées noires, car il « ne voulait pas » se « ramasser là ».

Or, le moment venu, Bissonnette n’est pas capable de passer à l’acte. Il croit qu’il serait plus facile de se suicider à l’aide d’un fusil.

Un ami chasseur lui avait parlé des cours de maniement d’armes. L’idée d’avoir une arme a fait disparaître temporairement l’anxiété de Bissonnette.

Il s’est inscrit au cours, se disant qu’il aurait « du pouvoir ». Il ment sur ses formulaires pour l’obtention de ses permis d’acquisition et de possession d’armes à feu, omettant d’indiquer ses antécédents en matière de santé mentale et ses idées suicidaires. Il se faufile ainsi entre les mailles du système.

Il voulait « faire mal » Photo Amélie St-Yves

Il attendait son arme avec impatience, confie Bissonnette à la psychiatre Marie-Frédérique Allard. Sa seule crainte était d’échouer à l’examen de maniement.

Alors qu’il attend son arme, il imagine pour la première fois qu’il pourrait « faire quelque chose de gros ».

« C’était rendu que juste me suicider, je voyais ça comme faible », a expliqué Bissonnette à la Dre Allard.

Il y a un aspect narcissique chez Alexandre Bissonnette, souligne la psychiatre. « Il ne voulait pas seulement se suicider. Il voulait faire quelque chose qui allait faire mal. Ne pas mourir comme le pauvre petit gars qui avait été intimidé. » Photos courtoisie

Bissonnette n’est toutefois pas « un narcissique classique », signale le psychologue Marc-André Lamontagne. Il n’est pas flamboyant comme d’autres tueurs. Il n’est pas un psychopathe. « C’est un narcissique fragile. Il a une faible estime de lui. Il se sent inférieur aux autres, un incapable qui n’est pas à la hauteur. Mais au fond de lui, ce sentiment-là est causé par les autres. Il se considère, même aujourd’hui, comme une victime. »

À l’adolescence, il avait déjà pensé tuer les gens de sa classe. Mettre le feu à l’école. Il s’était aussi intéressé à la tuerie de Columbine. Mais les idées de vengeance se forgent concrètement en 2014. « C’était comme une obsession », mentionnera Bissonnette.

En octobre de la même année, il obtient son permis d’acquisition et de possession d’armes à feu. Il achète son premier fusil de chasse.

Il chasse, mais ce qu’il aime particulièrement, c’est tirer.

Esprit religieux et terrorisme

En 2015, il s’intéresse à l’élection présidentielle américaine. Il s’ouvre même un compte Twitter. Il commence aussi à lire sur le terrorisme.

Il considère que le terrorisme n’est pas une bonne chose. Que les attaques motivées par la religion ou une idéologie sont « inacceptables ». Il développe un intérêt pour le terrorisme et ce qui touche l’islam. Il ne peut soutenir une tuerie motivée par l’islam.

Il pense que s’il y a un Dieu, ce n’est pas ce Dieu-là et que c’est condamnable. « Mais les tueries dans les écoles, c’était différent », se disait-il.

C’est une année où il en veut également à tout le monde. Il soutient que c’est à cause des jeunes qui l’ont intimidé au secondaire qu’il a des idées suicidaires.

Avec des armes, il a maintenant quelque chose qui l’excite dans la vie. Il achète une arme sur internet et obtient, en mentant à nouveau, un permis restreint pour des armes.

« Si jamais je me suicide, je vais peut-être tuer du monde avant », avance-t-il, selon les rapports psychiatriques. Une idée qui se précise à l’hiver de cette même année. Il fixe de nouvelles dates pour se donner la mort. Toutefois, chaque fois, il les repousse.

« C’est comme si j’me trouvais des excuses », exprime-t-il dans une évaluation psychiatrique. Il mentionne qu’il avait besoin de plus de balles, d’une autre arme.

« Était-il apte à posséder des armes ? Honnêtement, et je ne veux pas blâmer les parents, ce sont des gens qui ont fait ce qu’ils pouvaient. Mais connaissant son état mental et connaissant certaines choses, est-ce que les armes m’inquiéteraient comme parent ? Probablement », indique la Dre Allard en entrevue.

Anxiété et intimidation

Car Alexandre Bissonnette a toujours été un enfant anxieux, relate la psychiatre. À la garderie et à l’école primaire, il avait de la difficulté à quitter la maison, à laisser ses parents. Photo courtoisie

« C’est assez frappant dans son histoire », signale la Dre Allard, ajoutant qu’il a une fragilité bien à lui et qu’il a toujours été dysfonctionnel. « Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. »

La direction de l’école primaire aurait recommandé qu’il soit évalué en pédopsychiatrie. On lui aurait prescrit du Ritalin.

Sans compter son incapacité à tisser des liens avec les autres camarades durant son parcours scolaire.

Alexandre Bissonnette raconte avoir été victime de violence physique à l’école. Par exemple, des élèves l’auraient déjà sorti par une fenêtre de la classe, il se faisait pousser dans les corridors, se faisait injurier, intimider.

En entrevue, l’une de ses anciennes enseignantes, Lucie Côté, relate qu’Alexandre Bissonnette était un garçon ambitieux, mais aussi « méfiant ».

« Il se surveillait. J’ai compris plus tard qu’on lui donnait des coups d’épaule. »

Elle a été témoin de la nervosité de Bissonnette. De son côté, il répliquait à ses intimidateurs. Il avait des tics.

« C’était dur. Il retrouvait son étui à crayon dans la poubelle [...]. Ça m’a marquée », souligne-t-elle, admettant qu’elle s’en veut de ne pas avoir été plus utile à l’époque.

Bissonnette a parlé à ses parents de l’intimidation qu’il vivait. Ils lui auraient répondu qu’il fallait « passer au travers ».

Au secondaire, il a fréquenté l’école des Grandes-Marées au premier cycle. Puis les Compagnons-de-Cartier. Alexandre a un frère jumeau. Mais il n’a jamais été dans la même classe que lui.

En secondaire IV, il a doublé pour « laisser passer » ceux qui l’intimidaient. L’intimidation a tout de même continué.

Il est victime d’intimidation en raison de sa petite stature. Il raconte qu’il n’avait pas les mêmes intérêts que ses camarades de classe. Qu’il avait peu d’amis. Ce qu’il aimait, c’était jouer à l’ordinateur. « J’étais immature pour mon âge », reconnaît le tueur.

Il passe beaucoup de temps à jouer à des jeux de guerre et d’aventure. Il personnifiait un mage. Il avait hâte de redevenir ce personnage parce qu’il avait des amis.

« Beaucoup de nos patients ont été victimes d’intimidation. Ça va jouer sur leur estime. Ils vont peut-être être déprimés et devenir anxieux, mais ça n’en fera pas des tueurs, loin de là. On ne peut pas dire qu’il y a une seule chose qui aura fait qu’Alexandre Bissonnette a fini par tuer six personnes », souligne la Dre Allard.

À 16 ans, il prépare sa pendaison. Mais avant de mettre son plan à exécution, il fait une crise devant ses parents. Il pleure en disant qu’il était stressé et qu’il ne voulait plus aller à l’école. Il a consulté un médecin à ce moment-là.