Un grand coup de cœur pour la Gaspésie

La chef d’antenne de TVA, Sophie Thibault, a découvert cet été un nouveau terrain de jeu pour satisfaire sa passion pour la photographie : la Gaspésie.

La journaliste était de passage à la galerie Québec Art, dans la capitale provinciale, samedi, pour y exposer ses plus récentes photographies et rencontrer son public. Elle raconte avoir eu un véritable coup de cœur pour la bucolique péninsule qu’elle visitait pour la première fois, mais sûrement pas la dernière. L’occasion était rêvée pour sortir ses appareils et garnir encore un peu sa banque de plus de 120 000 photos.

Des oiseaux et des rencontres

« Je suis tombée en amour, lance-t-elle, au point où je me suis dit : chaque été, je me loue une maison et je retourne là en vacances ! »

Photo Didier Debusschère

Sophie Thibault a notamment immortalisé des fous de Bassan sur l’île Bonaventure ou encore le lac aux Américains dans les monts Chic-Chocs. Elle reste aussi marquée par les rencontres humaines qu’elle a faites.

« C’est vrai que les Gaspésiens sont uniques. Les gens sont charmants », dit-elle.

Photo Didier Debusschère

« L’île Bonaventure, je vous le jure... J’ai fait quelques voyages pour voir des oiseaux, notamment au Costa Rica et en Tanzanie, et j’ai rarement vu quelque chose comme ça, d’aussi phénoménal », assure-t-elle.

Une nouvelle chronique

Voilà maintenant depuis 2012 que Sophie Thibault s’adonne à la photographie professionnelle en plus de ses fonctions à TVA. Depuis peu, elle combine ses deux grandes passions dans sa nouvelle chronique Derrière ma caméra présentée tous les vendredis au TVA Nouvelles de 22 h.