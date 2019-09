Un nouveau son pour un grand retour

Après avoir mis de côté l’auteure-compositrice au profit de l’interprète, Véronique Labbé revient avec un album de chansons originales. Mais pour ce grand retour, la chanteuse cherchait un nouveau son, trouvant son inspiration « plus pop » chez la mégastar américaine Kacey Musgrave.

« Le country évolue continuellement. Oui, on peut être tenté d’utiliser encore et encore la même formule que les gens connaissent et aiment, mais moi j’ai besoin d’évoluer aussi, d’aller toujours plus loin avec mes chansons », explique Véronique Labbé.

Cette nouvelle direction musicale, puisant tantôt dans la pop, tantôt dans le reggaeton ou encore dans le country pur et dur, Véronique Labbé en rêvait depuis un bon moment déjà. Mais elle n’avait jamais réellement osé s’y adonner. Jusqu’à aujourd’hui.

Cyndy Lauper « country »

Les fans peuvent finalement la découvrir grâce à Une minute, déposé hier chez les disquaires. Sur ce nouvel opus, le septième de sa carrière, Véronique Labbé présente 11 nouvelles compositions, mais s’est tout de même permis une reprise : le célébrissime Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper. Évidemment, Véronique Labbé y a apposé son sceau country et son twang si caractéristique. Mais ce n’est pas sans avoir d’abord hésité.

« La version de Cyndi Lauper est tellement connue que je me suis demandé si les gens n’allaient pas s’attendre à ce que je la chante à sa manière. Mais finalement, je me suis dit que je n’avais pas du tout envie de calquer ce qui avait déjà été fait, alors j’y suis allé avec une touche country qui, je crois, marche super bien », avance-t-elle.

Après avoir lancé officiellement Une minute hier, au Festival western de St-Tite, Véronique Labbé prend la route pour présenter sa toute nouvelle proposition. Prochain arrêt : la petite municipalité de Saint-Jean-Baptiste, dans la Vallée-du-Richelieu, pour la première édition du festival de musique country du Domaine de Rouville.

► L’album Une minute est présentement sur le marché.