35 spectacles musicaux pour tous les goûts à ne pas manquer cet automne à Québec

L’automne s’annonce musicalement intense à Québec. Les nombreuses salles de spectacle de la ville nous offrent l’occasion de plonger dans la nostalgie, de voir des tournées grandioses et de découvrir de nouveaux artistes. Faisons le tour des shows à ne pas manquer au cours des prochains mois.

Centre Vidéotron

CÉLINE DION

La tournée nord-américaine Courage, qui visitera 50 villes, sera lancée au Centre Vidéotron. Jusqu’au 21 septembre, Céline Dion offrira trois prestations à Québec avant de s’installer au Centre Bell, à Montréal.

SHINEDOWN

Neuf ans après son passage à l’Impérial, Shinedown s’amène à Québec le 25 septembre dans le cadre de sa tournée Attention Attention. Une soirée de gros rock qui mettra aussi en vedette Papa Roach, Asking Alexandria et Savage After Midnight.

AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW

Le 12 octobre, c’est la soirée de l'Australian Pink Floyd Show, qui permettra aux maniaques de Pink Floyd d’entendre les plus grands succès du célèbre groupe anglais. Précisons que le spectacle a été présenté dans plus de 35 pays à travers le monde.

FLEETWOOD MAC

Groupe incontournable des années 70 et 80, Fleetwood Mac visitera plus de 50 villes à travers l’Amérique du Nord. Cette tournée, qui doit s'arrêter le 30 octobre au Centre Vidéotron, a reçu des critiques élogieuses des médias et des nombreux fans du groupe.

Le Capitole

CHRISTOPHE MAÉ

L’auteur-compositeur-interprète français Christophe Maé part à la conquête de l’Amérique du Nord et s’offre le Capitole de Québec le 15 septembre. Propulsé par son grand succès Il est où le bonheur, le chanteur sera accompagné de ses musiciens sur scène.

THE ULTIMATE QUEEN CELEBRATION

Du 22 au 25 septembre, les plus grandes chansons du groupe Queen prendront vie avec The Ultimate Queen Celebration. Le chanteur de la formation, Marc Martel, s’est fait connaître à travers le monde grâce à sa voix, identique à celle de Freddie Mercury.

GREGORY CHARLES – VINTAGE 69

Avec cet hommage à Woodstock, Gregory Charles offrira les plus grands succès de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, des Rolling Stones, de Johnny Cash et des Beatles, pour ne nommer que ceux-ci. Un beau voyage dans le temps avec 50 ans de souvenirs musicaux.

DANCE INTO THE LIGHT

Reconnu par Phil Collins et acclamé par le public, le spectacle Dance into the Light de Martin Levac sera présenté au Capitole du 21 au 23 novembre. Après 250 représentations en 10 ans, ces dates seront les toutes dernières.

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

STEVE HACKETT

Le guitariste de Genesis s’amène au Grand Théâtre de Québec le 15 septembre. Steve Hackett est reconnu comme un musicien rock talentueux et innovateur. Avec son jeu de guitare exceptionnel, nul doute qu’il saura nous épater.

XAVIER RUDD

Le chanteur australien Xavier Rudd viendra nous présenter son indie-folk enlevant et personnel. Son dernier album, Storm Boy, qui retrace les six dernières années de son parcours, a été hyper bien accueilli. De la belle visite le 27 septembre.

PINK MARTINI

Le 8 octobre, Pink Martini sera accompagné de la chanteuse China Forbes et d'une invitée spéciale, la diva postmoderne Meow Meow. Dans le cadre de la tournée Silver Jubilee, le groupe américain célébrera ses 25 ans de carrière.

LOREENA MCKENNITT

Avec ses 14 millions d’albums vendus mondialement, ses deux prix Juno et ses deux nominations aux prix Grammy, l’artiste canadienne Loreena McKennitt n’a plus besoin de présentation! Le 29 octobre, elle renouera avec son public de Québec.

KANSAS

La mythique formation américaine Kansas sera de passage au Grand Théâtre de Québec le 1er novembre! L’intégrale du populaire disque certifié sextuple platine Point of Know Return et les grands succès du groupe seront du rendez-vous.

PALAIS MONTCALM

MAD SKILLET

Le groupe Mad Skillet a vu le jour en 2015 à La Nouvelle-Orléans. L’ensemble se fait un immense plaisir de nous faire vivre un répertoire funk, jazz, blues, rock psychédélique et RnB. Un magnifique festin musical où créativité et originalité font bon ménage. Le spectacle sera présenté le 17 septembre.

THE LOST FINGERS

Le 25 septembre, The Lost Fingers épateront avec leur aisance scénique, leurs chansons rythmées et leur jazz attachant. Le groupe de Québec promet de faire vibrer sa ville en offrant un spectacle coloré, à la hauteur de sa renommée.

JEFFREY PITON

Découvert en 2013 à l’émission La Voix, Jeffrey Piton nous attend le 10 octobre à la salle D’Youville. Avec sa voix claire et chaleureuse, l’auteur-compositeur-interprète montréalais nous fera découvrir son indie-folk.

THOMAS HELLMAN

Son folk est bercé par le blues et le gospel. Thomas Hellman nous offrira le deuxième tome de ses Rêves américains le 26 octobre. Un voyage au cœur de la conquête de l’Ouest, jusqu’à la crise des années 1930. Des mots et de la musique qui font rêver.

BRUCE DICKINSON (Concerto for Group and Orchestra)

Chanceux sont ceux qui ont mis la main sur les billets de ces deux spectacles complets. Les 21 et 22 novembre, en grande première canadienne, l’Orchestre symphonique de Québec et le chef Paul Mann seront accompagnés du chanteur d’Iron Maiden, Bruce Dickinson, et du Paul DesLauriers Band. Une performance qui s’annonce mémorable pour souligner le 50e du Concerto for Group and Orchestra de Jon Lord (Deep Purple).

Impérial

MEN I TRUST

Avec ses millions d’écoutes sur Spotify, le trio électro downtempo à saveur indie-pop viendra présenter son plus récent album, Oncle Jazz, à l’Impérial Bell, le 15 septembre. Une soirée qui s’annonce douce, joviale et positive.

MATT LANG

Son premier disque a été enregistré entièrement à Nashville et a atteint le top-3 des ventes anglophones au Québec. Matthieu Langevin, alias Matt Lang, figure parmi les chanteurs new country les plus prometteurs.

BERNARD ADAMUS

C’est en 2009 que l’auteur-compositeur-interprète montréalais a remporté les honneurs à Petite-Vallée. Depuis, il ne cesse d’impressionner. Deux rendez-vous à ne pas manquer, les 24 et 25 octobre. Il viendra nous présenter son plus récent album, C’qui nous reste du Texas.

DANIEL CAESAR

Le chanteur canadien a connu un succès commercial avec les titres Get You et Best Part. Le magazine Rolling Stone a classé son EP Praise Break parmi les 20 meilleurs projets RnB de 2014. En spectacle le 13 novembre.

L’Anti

THE TOASTERS

Groupe majeur de la scène ska new-yorkaise et américaine. Le 13 septembre, Rob «Bucket» Hingley et sa gang s’empareront de la scène de L’Anti pour un show qui fera le tour des classiques de la légendaire formation.

GALAXIE

Formé en 2002, le groupe montréalais Galaxie viendra présenter, entre autres, son cinquième album, Super Lynx Deluxe, sorti en 2018. En spectacle le 19 septembre.

MARJO

Le 27 septembre, Marjo viendra rocker la salle de L’Anti. L’auteure-compositrice-interprète viendra présenter son impressionnant répertoire aux chansons connues et appréciées.

CAT CLYDE

Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de folk. Originaire de Stratford, en Ontario, Cat Clyde se démarque par sa voix douce aux vocalises vibrantes et chaudes. Après son passage à Québec le 2 octobre, elle sera à Montréal le lendemain.

Le D'Auteuil

DANIEL CHAMPAGNE

Daniel Champagne est un jeune chanteur, auteur-compositeur et guitariste australien qui fait dans le folk. Au menu, mélodies magnifiques et paroles poignantes. À ne pas manquer le 18 novembre.

L’Anglicane

DAVID MYLES

Le 3 octobre, le folk et le jazz seront à l’honneur. David Myles s’en vient à Québec avec ses arrangements irréprochables, sa voix enveloppante et ses belles chansons d’amour.

TAKTIKA

Le duo nous présentera le 4 octobre son plus récent spectacle, inspiré de son dernier album, Tant que je respire. Leur répertoire compte sept albums, dont plusieurs classiques du rap québécois.

ELISAPIE

Poétique, personnelle et profonde, Elisapie mélange le français, l’anglais et l'inuktitut de façon touchante et sensible. Le 19 octobre, elle viendra nous raconter son histoire et nous ouvrir son cœur.

SALOMÉ LECLERC

Avec sa voix légèrement éraillée qui fait son charme, Salomé Leclerc nous comblera de sa présence à Québec le 29 novembre. Une artiste multi-instrumentiste à découvrir absolument, si ce n’est pas déjà fait.

Vieux Bureau de poste

ELVIS FEVER

Deux soirs (les 27 et 28 septembre) où l'on nous invite à revisiter les plus grands succès du roi du rock’n’roll. Jacques Millette offre une belle prestation dans la peau du King.

JAMES FOREST

Quand il n’est pas en spectacle ou en train de composer, James Forest parcourt le monde, à la recherche de liberté et d’inspiration. En solo ou avec ses musiciens, ses spectacles au style folk sont toujours empreints de créativité et de légèreté. À voir le 15 novembre!

Théâtre Petit Champlain

DUMAS

En supplémentaire le 18 octobre, Dumas nous offre son spectacle Nos idéaux, titre de son plus récent album. Une pop épurée, invitante et atmosphérique.

PASCALE PICARD

Un nouveau spectacle pour Pascale Picard, qu’elle viendra nous faire découvrir le 30 novembre. À la suite de la sortie de son album The Beauty We’ve Found, cette artiste talentueuse nous présentera ses nouvelles chansons et des classiques réinventés.