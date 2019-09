Auger-Aliassime offrira une clinique aux jeunes à Québec

La folie du tennis se transportera au Club Avantage Multi-Sports, samedi prochain, alors que Félix Auger-Aliassime redonnera à l’Académie Hérisset Bordeleau, là où il a fait ses premiers pas avec une raquette, à l’occasion d’une journée qui s’annonce bien remplie.

Celui qui pointera vraisemblablement au 21e échelon mondial lors de la parution du classement de l’ATP, lundi, offrira une clinique aux jeunes de 5 à 10 ans, de 9 h à 11 h, avant de participer à un Pro-Am en compagnie de plusieurs personnalités en après-midi. Il s’adressera également aux médias entre les deux activités.

Jacques Hérisset, cofondateur de l’Académie et aujourd’hui conseiller au propriétaire, Sam Aliassime, le père de Félix, rappelait d’ailleurs que ces deux heures en compagnie de l’un des meilleurs joueurs au monde et de son entraîneur Guillaume Marx sont consacrées aux jeunes de tous les niveaux, et ce, gratuitement. On s’attend à recevoir une centaine de jeunes pour cette démonstration de savoir-faire. La date limite pour s’inscrire est mardi en téléphonant à la réception de l’établissement au 418 627-3343.

De gros noms

Quant au Pro-Am, Auger-Aliassime partagera le terrain aux côtés de Richard Legendre et Réjean Génois, deux pionniers du tennis au Québec, et du président des Capitales, Michel Laplante. Toutes les places sont déjà comblées. L’argent amassé servira à développer la relève tennistique dans la région. Éliminé au premier tour des Internationaux des États-Unis devant son compatriote Denis Shapovalov, Auger-Aliassime en sera à une rare visite à Québec depuis son déménagement vers le Centre national, à Montréal. Depuis le début de l’année, il réside à Monaco.

Après cette saucette dans la ville qui l’a vu grandir, le Québécois prendra la direction de la Chine pour le début d’une série de tournois sur le continent asiatique.