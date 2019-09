Céline Dion est arrivée à Québec!

La fébrilité s’installe à Québec, alors que Céline Dion est enfin arrivée dans la capitale dimanche, en début de soirée, sous le regard – et les cris – de plusieurs fans rassemblés pour l’apercevoir.

Dix jours avant le coup d’envoi de sa nouvelle tournée mondiale Courage au Centre Vidéotron, la chanteuse a mis les pieds à l’amphithéâtre à 19h15, dimanche soir, pour découvrir pour la première fois la scénographie de son spectacle.

Elle était attendue par une poignée de fans, dont Chantal Verret, une inconditionnelle qui s’est même fait tatouer le nom de la chanteuse lors du dernier passage de la vedette à Québec, en 2016.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

Généreuse, Céline Dion a pris la peine de saluer les fans massés aux abords de l’amphithéâtre lors de son arrivée.

L’objectif de cette première visite au Centre Vidéotron était de lui permettre de voir pour la première fois la scène de la nouvelle tournée Courage. Le montage avait débuté mardi matin et a duré trois jours. Les musiciens ont pu investir les lieux vendredi soir pour commencer leurs répétitions, alors que la tournée mondiale s’amorce le 18 septembre prochain.

Yves Aucoin, complice de la chanteuse depuis 30 ans, travaille sur le spectacle depuis janvier. La scène, très large, permettra à Céline Dion de «déployer toute son énergie», selon lui, et de démontrer les résultats des cours de danse qu’elle prend depuis quelques mois.

Lors d’une visite exclusive des installations vendredi dernier, Yves Aucoin a révélé au Journal que les fans allaient avoir droit à un spectacle visuellement impressionnant, créé avec l’apport de la compagnie montréalaise Silent Partner, qui a travaillé sur les récentes tournées de Katy Perry et Taylor Swift.

En anglais et en français

Céline Dion prépare un spectacle en anglais et en français, qu’elle présentera exclusivement à Québec, Montréal et Ottawa, et dans le cadre de la portion européenne de la tournée Courage, dont les dates seront dévoilées ultérieurement.

Quelques-unes des pièces de son album anglophone à paraître cet automne seront aussi entendues.

«On va reconnaître ses succès, ses chansons, mais elle a le feu encore plus sacré qu’avant, soulignait Yves Aucoin vendredi. J’ai travaillé avec elle beaucoup dernièrement, et ça se passe. Elle est intéressée, impliquée, prend des décisions, prend les choses en main.»

Plusieurs éléments technologiques dernier cri seront intégrés au spectacle, nous a-t-il laissé savoir.

Céline Dion sera entourée par 14 musiciens et trois choristes, les mêmes qu’à Las Vegas, sous la direction musicale de Scott Price.

Quant à lui, le styliste et acolyte de la chanteuse, Pepe Munoz, serait arrivé à Québec samedi.