Hathaway le trouble-fête

Kevin Lacroix, Andrew Ranger, Alex Labbé et Donald Theetge ont complété le top cinq lors de cette épreuve reportée la veille en raison de la pluie.

« C’est une fin de semaine absolument folle dont je vais me souvenir toute ma vie. Je vais aussi passer à l’histoire pour avoir été le dernier pilote à remporter une course NASCAR à Saint-Eustache. »

Le favori local fait quand même une bonne opération devant son public puisqu’il prend l’exclusivité du premier rang au classement cumulatif, qu’il partageait avec Ranger avant la course avec seulement deux épreuves d’ici la fin de la saison

« Mon objectif, c’était de devancer Andrew et j’ai réussi. Je suis heureux de ma deuxième place », a-t-il poursuivi.

La prochaine manche aura lieu à Loudon, au New Hampshire, une course que Lacroix avait justement gagnée en 2018. Le pilote de Saint-Eustache a maintenant récolté 464 points, contre 462 pour son plus proche poursuivant.