Le pape soulevait les foules

« Porté par les cris et les vivats de plus de 300 000 fidèles en délire, le pape Jean-Paul II a fait une entrée triomphale sur le campus de l’Université Laval », écrivait votre quotidien au lendemain de cette cérémonie grandiose. Les photos terrestres ou aériennes prises à l’époque sont toujours très impressionnantes, plusieurs décennies plus tard.