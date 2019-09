Mathieu Betts prend la direction d’Edmonton

Après avoir échoué dans sa tentative de se tailler une place dans la NFL, l’ancien joueur-étoile du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Betts a signé un contrat avec les Eskimos d’Edmonton, dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Betts, qui s’était entendu en tant que joueur autonome avec les Bears en avril, a appris dimanche dernier qu’il ne ferait pas partie de l’équipe d’entraînement de l’équipe de Chicago. Il avait auparavant été incapable d’obtenir une place au sein de la puissante défense de la troupe de Matt Nagy.

Le joueur de ligne défensive de 24 ans avait été sélectionné troisième au total au dernier repêchage de la LCF par les Eskimos.

En quatre saisons avec le Rouge et Or, Betts a remporté la coupe Vanier à deux reprises, en 2016 et 2018, en plus d’établir un record du Réseau du sport étudiant du Québec en réussissant 35,5 sacs du quart en carrière.