Mode de stars: les tendances de la rentrée 2019

Alors qu’il y a quelques jours, les chaînes TVA, Radio-Canada et Télé-Québec dévoilaient leur nouvelle programmation, les têtes d’affiche des trois réseaux arboraient certaines des tendances de la rentrée. On retient entre autres les touches de couleurs aux pieds, les carreaux classiques, l’imprimé léopard parfois réinterprété, les reflets métalliques, les pantalons larges et taille haute, la longueur midi et les manches ballons.

Carreaux

Pascal Morissette

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Chemise Zara, pantalon Imperial et chaussures Champion

Les carreaux, mixant surtout le blanc, le noir ou les teintes de terre, injectent une allure sophistiquée aux complets, aux vestes et aux pantalons athlétiques.

Chaussures de couleur Sarah-Jeanne Labrosse Photo Agence QMI, Mario Beauregard T-shirt Stella McCartney, pantalon Maison Margiela et mules Prada C’est avec des chaussures de couleur que l’on donne du punch à son look. Et toutes les teintes sont de circonstance, plus ça détonne, plus le résultat est réussi ! Entre bohème et militaire Ludivine Reding Photo Agence QMI, Mario Beauregard Robe Aritzia Julie du Page Photo Agence QMI, Mario Beauregard Veste Gap et pantalon Zara Entre les matières froissées, les passementeries et les détails de corsetterie, on oscille­­­ entre le romantisme bohème et la retenue militaire. Léopard Ingrid Falaise Photo Agence QMI, Mario Beauregard Robe Massimo Dutti et bottes Aldo Les taches du léopard apparaissent un peu partout, du motif naturel à des interprétations plus originales comme cet effet tache d’huile. T-shirt sous une robe courte à bretelles Marianne Verville Photo Agence QMI, Mario Beauregard T-shirt et robe de friperie et sandales Juju Sous votre robe courte à bretelles de l’été, glissez un t-shirt ou une laine fine pour un look d’écolière, sans oublier les chaussures à bride ! Reflets métalliques Émily Bégin Photo Agence QMI, Mario Beauregard Robe Topshop chez La Baie et escarpins L’intervalle Une touche métallique s’impose, que ce soit un vêtement (il suffit de penser au lurex), un sac à main ou un escarpin iridescent. Manches 80 Gabrielle Fontaine Photo Agence QMI, Mario Beauregard Blouse et jupe Zara et mules L’intervalle Les épaules demeurent marquées et les manches ne perdent pas en volume. Jaune Sébastien Diaz Photo Agence MQI, Joël Lemay T-shirt Madcap England, pantalon Topman et chaussures Vans La couleur de l’été passe aux nuances plus profondes pour l’automne. Le moutarde s’agence bien aux teintes de brique, de gris, de noir et de bleu marine.

Robe midi

Sophie Cadieux

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Combinaison Harmony

Alors que la nuit, ce sont les robes mini qui ont la cote, le jour elles frôlent les mollets.

Bleu Pénélope McQuade Photo Agence QMI, Mario Beauregard