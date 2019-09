UPA: Journée portes ouvertes sur fond d'incertitude

La Journée portes ouvertes organisée par l’Union des producteurs agricoles, qui permet au public de visiter une centaine de fermes à travers le Québec, se déroule sur fond d’incertitude cette année.

Les changements climatiques entraînent leur lot de défis, tout comme la pénurie de main-d’œuvre. Les nouveaux accords commerciaux imposent une pression supplémentaire sur plusieurs exploitants et le marché chinois est maintenant fermé pour les producteurs de porc.

Certains agriculteurs rencontrés par TVA Nouvelles ont même qualifié 2019 d’année «à oublier».

Même la décision de la Ville de Montréal d’interdire l’utilisation du glyphosate sur son territoire d’ici la fin de l’année, qui peut sembler banale vu la faible activité agricole sur l’île, inspire des craintes chez les agriculteurs.

«L’environnement politique, économique, bouge, et nous, les agriculteurs quelquefois, nous sommes entraînés malgré nous là-dedans et les conséquences sont difficilement mesurables à court, moyen et long termes», a expliqué le président de l’UPA, Marcel Groleau, rencontré au Parc olympique de Montréal où la centrale syndicale agricole avait installé des kiosques pour les visiteurs ne pouvant se déplacer en région.

«Il y a des risques qu’on doit gérer à la suite de ces accords-là, et ce qu’on déplore, c’est que souvent, les gouvernements signent ces ententes-là, mais quand vient le temps d’accompagner les producteurs dans les risques auxquels ils auront à faire face, ils sont souvent absents», a-t-il poursuivi.