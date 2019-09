«Vettel s’est comporté en idiot»

Ce comportement dangereux n’a pas échappé au regard des commissaires, qui ont pénalisé (passage dans les puits de ravitaillement plus 10 secondes supplémentaires à Vettel), non sans raison, les deux pilotes concernés.

Étrangement, Vettel, qui a renoué avec ses vieux démons et qui ne se comporte plus en quadruple champion du monde, a tenu le même discours que Stroll : « Je ne l’ai pas vu... »

Or, le statut de Robert Kubica, l’actuel coéquipier du jeune Britannique, semble de plus en plus précaire, selon les plus récentes rumeurs qui circulent dans les paddocks. Le Polonais âgé de 34 ans, un habitué des fonds de grille, se fait dominer par son partenaire recru.