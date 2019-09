Appartement laissé dans un état dégoûtant

C’est avec un profond dégoût qu’il a constaté l’état lamentable dans lequel ses deux anciens locataires ont laissé une pièce, où leurs cinq chats cohabitaient. Excréments, boules de poils et nourriture séchée bien collée au sol et le divan abandonné donnaient des nausées.

« Surtout l’été, il y avait des petits problèmes d’odeur et ils nous répondaient qu’ils avaient oublié de faire la litière. Mais c’était impossible de s’imaginer que c’était terrible à ce point, raconte M. Di Staulo. Mon plus grand regret dans tout ça, c’est que je ne suis jamais monté pour voir, je leur faisais confiance. »

« J’ai entamé des démarches auprès de la Régie du logement, on va voir ce que ça va donner. Ça fait 35 ans que j’habite ici et 35 ans que je loue cet appartement, je n’avais jamais eu de problèmes auparavant », laisse tomber M. Di Staulo.

Il s’est tourné vers l’entreprise Qualinet pour avoir une estimation du coût du nettoyage et on lui a indiqué que la facture pourrait tourner autour de 2450 $ en raison de l’étendue des dommages.

« Je vais probablement me ramasser à devoir tout payer et je ne suis même pas près de revoir mon argent. En plus, ils me doivent l’équivalent de huit mois de loyer », s’indigne le propriétaire.