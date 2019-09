Cannabis: un colloque à Québec

Près d’un an après la légalisation de la marijuana à des fins récréatives au Canada, Québec sera hôte d’un colloque sur le cannabis en octobre.

L’événement organisé par l’entreprise de Québec, PurCann Pharma, réunira différents experts du milieu. Il se tiendra le 10 octobre prochain à l’hôtel Le Bonne Entente.

Plusieurs sujets seront abordés, notamment les nouveaux usages issus de la recherche scientifique sur le cannabis. Les questions entourant le marché du pot, la réglementation, les perspectives et le financement de projets seront aussi discutés.

La programmation complète de l’événement de même que l’inscription à cette journée d’échanges se trouvent à l’adresse www.conferencecannabis.ca.

Située dans le parc technologique à Québec, PurCann Pharma est une division de SiliCycle. Cette dernière a injecté au cours des derniers mois plus de 20 millions $ pour démarrer cette compagnie qui a comme spécialité l’extraction et la purification des molécules issues du chanvre et du cannabis.

L’argent a notamment servi pour la construction d’une nouvelle usine qui sera inaugurée d’ici la fin de l’année. Récemment, l’entreprise a obtenu sa licence de recherche de Santé Canada.

PurCann Pharma agira, entre autres, comme sous-traitant pour des producteurs.

La compagnie fabriquera des poudres et des huiles, mais aussi des produits finis comme des gélules et des atomiseurs pour fins médicales et récréatives.