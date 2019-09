Le propriétaire de la Piazzetta Charlesbourg, Marc-Antoine Lacasse, et Gilles Beaulé, directeur de l’AISQ (Association pour l’intégration sociale de la région de Québec, vous invitent à participer à la 3e Journée Générosa qui se tiendra demain le mardi 10 septembre. Lors de cette journée, un montant de 10 $ par pizza Generosa vendue sera versé à l’AISQ. L’objectif est de « Changer le monde, une pizza à la fois » et d’amasser 5 000 $ qui serviront à répondre aux besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leur famille, à travers des projets tels que répit, habitation, prévention des abus et orthophonie communautaire entre autres. Vous pourrez réserver directement au restaurant la Piazzetta Charlesbourg (418 628-8341) pour une livraison de 10 pizzas et plus le midi).

Des « vedettes » au pied carré

Photo courtoisie

Le Salon FADOQ 50 ans + sera de retour pour une 8e année au Centre de foires d’ExpoCité, cette fois du 27 au 29 septembre avec plus de 320 exposants et plus de 40 conférences traitant de sujets variés. Parmi les invitées vedette du Salon FADOQ 50 ans + 2019, notons les présences de France D’Amour (1), Marie-Josée et Claudette Taillefer (2), Isabelle Huot, Chloé Sainte-Marie, Louise Portal (3) et Guylaine Tanguay (4). Une nouvelle section a été ajoutée cette année, l’Espace Proches Aidants d’Aînés, afin de donner toute l’information nécessaire concernant les différents services et ressources disponibles pour les aidants. Chaque année, Groupe Voyage Québec fera un heureux avec le tirage d’une croisière pour 2 aux Bahamas. L’accès au Salon FADOQ est gratuit pour tous les visiteurs. Renseignements: www.groupeproexpo/salonfadoq.

KRWN à 5 ans

Photo courtoisie

Les salons de barbiers KRWN fêtent leur 5e anniversaire cette semaine. Fondée à Québec en 2014 par Max le Barbier, KRWN est passé, en cinq ans, d’un salon de deux chaises sur la rive-sud de Québec (Saint-Romuald) à 7 salons partout à travers la province (dont 4 dans la région de Québec, les autres étant situés à Montréal, Trois-Rivières et St-Georges-de-Beauce), et de 3 barbiers à plus de 35. KRWN présente cette semaine 5 jours d’activités avec comme thème les sens. Chaque journée aura son lot de surprises et d’annonces concernant les cinq sens. Max le barbier (Maxime Bellemare), fondateur, copropriétaire des salons KRWN président, Le Franchiseur KRWN Inc., vous invite à surveiller le KRWN Facebook.

Choix du consommateur

Photo courtoisie

Les responsables du golf du Centre Castor de la Base Valcartier étaient bien fiers de m’informer que leurs installations s’étaient vu décerner cet été le Prix du Choix du consommateur dans la catégorie Meilleur golf public, région, Ville de Québec. Au cours des dernières années, le « Castor » a misé, entre autres, sur un service de restauration de qualité et la rénovation complète de son chalet principal en 2016. La réfection du kiosque des départs est le prochain projet sur la table. Sur la photo, de gauche à droite: Sébastien Lepagne, gestionnaire général adjoint du Centre Castor ; Antoni Fiset, coordonnateur des terrains ; Joanne Daigle, commis au magasin des sports, et Éric Morasse, coordonnateur des installations.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Reny (photo), guide-animateur pour le Voyagiste de Québec, 72 ans et 80 livres en moins... Carl Bolduc, de Filtre Plus à Québec, 45 ans... Jean-Paul Lessard, de St-Frédéric de Beauce, chauffeur/livreur pour Métro division des viandes, 58 ans... Michael Bublé, chanteur canadien, 44 ans... Hugh Grant, acteur britannique, 59 ans.... Bob Hartley, entraîneur-chef de l’Avangard d’Omsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), 59 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 septembre 2017. Tex Lecor (photo), 84 ans, peintre, chanteur et comédien québécois... 2017. Pierre Pilote, 85 ans, ex-défenseur des Black Hawks de Chicago (1955-1968) et des Leafs (1968-69)... 2016. James Stacy, 79 ans, acteur américain... 2014. Bob Suter, 57 ans, hockeyeur sur glace américain... 2013. Marc Thibault, 48 ans, et Daniel Dubé, 56 ans, de la Garde côtière canadienne... 2006. Émilie Mondor, 25 ans, athlète québécoise.