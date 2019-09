Dorian: la Basse-Côte-Nord se relève

La tempête Dorian a frappé dur dans certains villages de l'est de la Basse-Côte-Nord .

Un hangar servant d'entreposage d'équipements de pêcheur a été soufflé par les vents à Gros-Mécatina.

«J'ai passé 28 ans sur la mer comme capitaine, a affirmé le maire Randy Jones. Hier [dimanche], les vagues, j'ai jamais vu ça ici dans le golfe comme ça. Réellement, c'était épeurant.»

Les citoyens de Gros-Mécatina coupent et ramassent les branches d'arbre qui sont tombées dans les rues et sur les terrains à cause des forts vents.

Il n'y a pas eu de blessé, mais plusieurs bâtiments ont été endommagés. Le revêtement de certaines maisons a été arraché.

Au plus fort de la tempête, dimanche, 690 abonnés d'Hydro-Québec de la Basse-Côte-Nord étaient privés de courant.

La majorité d’entre eux ont été rebranché lundi matin à 10 h.