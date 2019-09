Il écope de 57 mois de pénitencier pour tentative de meurtre

SHERBROOKE | Un homme de 30 ans reconnu coupable de tentative de meurtre sur une femme qu’il tenait responsable de sa rupture amoureuse a écopé d’un peu moins de cinq ans de pénitencier.

« Celui qui tente de tuer n’est pas si différent de celui qui a tué », a lancé la juge Claire Desgens lundi au palais de justice de Sherbrooke lorsqu’elle s’est adressée à Saad Amine Habboub, le condamnant à une peine globale de 57 mois de prison.

Le trentenaire ayant déjà passé 22 mois derrière les barreaux, qui comptent à temps et demi, restera enfermé encore deux ans.

« Selon vos dires, vous minimisez vos gestes [...], vos risques de récidives m’apparaissent encore présents [...] et vous appelez votre crime un malentendu [...] », a ajouté la juge.

Auto percutée

Les faits remontent à novembre 2017 alors que la victime, dont le nom est protégé par un interdit de publication, revenait de l’épicerie Super C à bord de sa voiture. Elle a aperçu Habboub lorsqu’il a soudainement percuté son auto avec la sienne à deux reprises.

Lorsque la voiture de la victime s’est immobilisée à la suite de l’impact, l’agresseur, armé d’un couteau, a tenté de s’en prendre à elle et a fracassé l’une des fenêtres de la voiture pendant que la femme tentait de se cacher du côté passager.

Les policiers sont intervenus avant qu’Habboub ne commette l’irréparable.

En mars dernier, il a été déclaré coupable de menaces de mort, d’utilisation d’une arme dans le but de commettre une infraction, de conduite dangereuse et de voies de fait armées en utilisant une voiture.

Lorsqu’il aura terminé de purger sa peine, Habboub devra quitter la ville de Sherbrooke et aura une probation de trois ans ainsi qu’un suivi de deux ans.

« Je suis satisfaite, car la juge s’est assurée de la protection de son ex-conjointe et de celle de la victime une fois sa détention terminée, en plus de s’assurer de la protection de la société », a commenté la procureure, Me Émilie Baril-Côté.