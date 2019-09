La Caisse accélère à l’international

The We Company

Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse, a annoncé en mai un « partenariat stratégique » avec The We Company, société mère de WeWork. Ivanhoé prévoit investir un milliard $ US pour acquérir des espaces de travail collaboratifs aux États-Unis. Lourdement déficitaire, The We Company s’apprête à entrer en bourse à un prix de moitié inférieur à ce qui était envisagé plus tôt cette année.