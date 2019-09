Le Brexit et nous

Le Brexit illustre les dangers pour une démocratie d’être plus catholique que le pape. Au nom d’une meilleure démocratie, les députés britanniques ont voté en 2011 une loi qui oblige le gouvernement à tenir des élections à date fixe. Cette loi est une des causes du drame du Brexit.

Cependant, pour obtenir des élections hâtives, elle aurait dû faire adopter une loi qui aurait autorisé ces élections, malgré la loi des élections à date fixe. Or sa majorité était très faible, son parti était divisé et des amendements à un tel projet de loi auraient pu aboutir à une élection conditionnelle à un nouvel accord de Brexit.

Le parti conservateur sous Johnson est encore plus faible que sous May, en raison de nombreuses défections.

La Grande-Bretagne se retrouve donc dans une situation impossible. D’un côté, Johnson se présente comme le champion de la volonté populaire et il veut réaliser le Brexit coûte que coûte. D’un autre côté, l’opposition a rejeté l’accord de Brexit négocié par May avec l’Union européenne, mais elle ne veut pas non plus d’un Brexit sans accord.