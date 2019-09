Nick Foles absent pour longtemps

Les Jaguars de Jacksonville ont perdu les services de leur quart-arrière Nick Foles pour une très longue période, lui qui s’est fracturé une clavicule lors du premier match de la saison des siens.

Selon ce qu’avançait le NFL Network, lundi, le pivot de 30 ans ne devrait pas être de retour avant la 10e semaine d’activités, soit le 3 novembre prochain.

Foles a eu le temps de compléter seulement cinq passes pour 75 verges et un touché contre les Chiefs de Kansas City, dimanche. Après avoir été frappé au premier quart, il n’a jamais été en mesure de revenir dans le match et a été remplacé par Gardner Minshew II. L’ancien des Eagles de Philadelphie avait paraphé une entente de quatre ans et de 88 M$ avec les Jaguars pendant la dernière saison morte.

Ayant besoin de profondeur au poste de quart-arrière, l’équipe de Jacksonville a réalisé une transaction avec les Steelers de Pittsburgh, afin d’obtenir les services de Josh Dobbs, lundi. En retour, la formation de la Pennsylvanie a reçu un choix de cinquième ronde en 2020.