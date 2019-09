On vit ensemble ou séparés?

Festival du film black. Festival de films de femmes. Festival du film LGBT. Association des avocats et notaires noirs du Québec. Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens. Club des professionnels rwandais au Canada. Association des jeunes professionnels marocains. Association des gens d’affaires roumains. Organisation des professionnels congolais du Canada. Société sénégalaise des scientifiques et ingénieurs au Canada. Réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Association des fonctionnaires issus des communautés culturelles. Réseau des diplômés africains du Québec.

Association des alpinistes italiens du Québec. Association nationale des marins d’Italie de Laval. Association des gens d’affaires canado-luxembourgeois. Association sportive et sociale des vieux copains de la Barbade. Association des écoles marocaines au Québec. Association des étudiants africains de l’UQAM. Association montréalaise des gens d’affaires de race noire. Conseil des éducateurs noirs du Québec. Regroupement des femmes d’affaires de race noire. Les Scouts musulmans. Association des écrivains chinois du Québec. Société des francs-maçons chinois de Montréal. Association des médecins congolais du Canada. Association des commerces coréens du Québec. Ralliement des infirmières auxiliaires haïtiennes à Montréal. Association des infirmières et infirmiers libanais. Association des infirmières et des infirmiers philippins du Québec. Collectif des femmes noires de la Rive-Sud. Association des retraités d’origine haïtienne du Québec. Conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal. Fédération hellénique des parents de Montréal. Association de citoyens âgés gréco-canadiens de Montréal. Association des travailleurs grecs du Québec. Centre des femmes haïtiennes de Rivière-des-Prairies. Association des personnes âgées vietnamiennes. Centre de prévention d’alcoolisme et de toxicomanie latino-américain de Villeray. Association canadienne des chrétiens d’origine haïtienne à Montréal. Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges. Association du diabète italo-canadienne du Québec. Association médicale des personnes de race noire du Québec. Association des femmes marocaines. Association des femmes afghanes. Association des femmes arabes. Association des femmes iraniennes. Association des femmes roumaines. Association des femmes ukrainiennes. Association des mères tunisiennes du Canada. Cercle des femmes du Québec d’origine indienne. Coalition des femmes juives. Comité des femmes de la communauté rwandaise de Montréal. Congrès des femmes noires du Canada, section francophone. Fédération des femmes polonaises au Canada. Ligue des femmes de la communauté jamaïcaine de Montréal. Association des aînés italiens d’Anjou. Centre communautaire congolais des aînés. Regroupement des Africains de Duberger. Association des étudiants antillais de l’Université Laval. Association des femmes entrepreneures immigrantes de Québec. Association malienne de Québec. Bottin des commerces et professionnels africains de Montréal. Association des jeunes guinéens de Montréal. Association des femmes d’affaires marocaines au Canada. Chambre de commerce congolaise du Canada. Association des étudiants sénégalais de Montréal. Bottin des commerces haïtiens de Montréal. Association des Polonais de Sherbrooke. Association des Marocains de l’Estrie. Conseil de la presse et des médias ethniques du Canada. Conseil national des Canadiens chinois. Fédération des associations danoises du Canada. Fédération nationale lettone au Canada. Association canadienne des avocats musulmans. Association des juristes helléniques du Québec. Fraternelle des avocats et notaires sénégalais. Association des étudiants en droit de race noire. Club des Danois de Montréal. Association des acteurs russes de Montréal. Association des enseignants canado-philippins. Association des travailleurs sociaux libano-québécois. Association des Italiens originaires de Padoue au Québec.

Et pendant ce temps, on ne cesse de parler du « vivre ensemble »...