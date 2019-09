En collaboration

La toute nouvelle version du classique de Disney, Aladdin, est enfin disponible chez Vidéotron!

©2019 Disney

Le film raconte l’histoire d’Aladdin, un jeune homme de la rue qui découvre une lampe magique dans laquelle se trouve un génie. Ce dernier lui offre 3 vœux. Aladdin souhaite tout d'abord devenir un prince pour se rapprocher de la princesse Jasmine.

©2019 Disney

Les fans du film de 1992 vont retrouver leurs personnages favoris dans un univers encore plus grandiose et coloré.

Voici 10 clins d’œil et secrets cachés dans Aladdin (2019) :

1. Le film a été filmé dans des studios situés au Royaume-Uni, et aussi dans le désert Wadi Rum en Jordanie, là où Lawrence d’Arabie a été filmé en 1962.

2. Pour donner vie à Agrabah, la ville fictive où Aladdin se déroule, le film a fait appel à Gemma Jackson, une décoratrice de plateau connue pour son travail sur la série Game of Thrones. Elle s’est inspirée du design et de l’architecture qu’on trouve au Maroc, en Iran et en Turquie, tout en ajoutant des éléments de la culture indienne.

©2019 Disney

3. Le numéro musical accompagnant la chanson Prince Ali a été filmé avec 7 caméras pour s'assurer de capturer les 250 danseurs, 200 figurants et tous les éléments présents sur l’écran.

4. Durant ce même numéro, le réalisateur Guy Ritchie a glissé un clin d’oeil au film Jurassic Park! Avant l’arrivée du défilé d’Aladdin, Jasmine remarque des vibrations dans sa boisson, rappelant la scène des verres d’eau où le T-Rex surprend les héros dans Jurassic Park.

5. Pour la caverne aux merveilles, l’accessoiriste a déniché des bijoux un peu partout en Angleterre. Elle a ensuite recréé plusieurs d’entre eux en caoutchouc pour que les acteurs puissent marcher dessus sans se faire mal.

©2019 Disney

6. Mena Massoud, l’acteur qui interprète Aladdin, est un Canadien d’origine égyptienne. Âgé de 27 ans, il a grandi en écoutant ce film puisqu'il s'agissait d'une des seules œuvres populaires à représenter sa culture.

7. L’acteur de doublage Frank Welker, qui a prêté sa voix au singe Abu et à la caverne aux merveilles dans la version de 1992, a repris ses rôles dans le nouvel opus.

8. Will Smith, qui joue le Génie, a connu le succès grâce à son rôle dans la série légendaire des années 90 The Fresh Prince of Bel Air. Dans Aladdin, le tapis magique fait un petit clin d’œil à la série en recréant la danse de Carlton popularisée dans l’émission.

©2019 Disney

9. Sachant à quel point les fans avaient adoré le Génie de Robin Williams, Will Smith a longuement hésité avant d'accepter le rôle. Il a changé d’idée quand il a réalisé qu’il pouvait s’approprier le personnage en ajoutant une saveur de hip-hop, tirée de son expérience en tant que rappeur.

10. Le film rend hommage à Robin Williams en montrant une image du Génie de 1992 dans le rouleau de papier flottant qui décrit les règles des 3 vœux à Aladdin.

Aladdin est disponible en vidéo sur demande chez Vidéotron. Bon visionnement!