140 auteurs à la 10e édition

Onze jours d’activités, 140 auteurs et la présence de l’écrivain français Alexandre Jardin, le Festival Québec en toutes lettres a de l’ambition. L’objectif des organisateurs est de faire de cet événement, qui fête son 10e anniversaire, un incontournable.

« On veut que le Festival devienne le plus grand rendez-vous littéraire au pays », a lancé mardi Dominique Lemieux, directeur de l’événement, au dévoilement de la programmation au Grand Marché de Québec.

Québec en toutes lettres, a-t-il indiqué, se distingue par une façon différente de faire les choses.

« Il n’y a pas beaucoup de festivals littéraires qui réinventent les façons d’imaginer la littérature comme le nôtre. On s’éloigne des rencontres traditionnelles d’auteurs. Il y en a, mais on veut toujours aller plus loin et réinventer les façons de faire », a-t-il fait remarquer.

Une nuit de la poésie mettant en vedette dix auteurs, dont Anaïs Barbeau-Lavalette, Naomi Fontaine, Erika Soucy et Steve Gagnon, un spectacle déambulatoire pour les cinq sens à la Maison de la littérature et une mise en lecture, avec musique, de textes scientifiques écrits, entre autres, par Einstein, Darwin et Hubert Reeves.

Alexandre Jardin

L’auteur français Alexandre Jardin sera très présent lors de cette 10e édition qui se déroulera du 17 au 27 octobre.

Il participera à une classe de maître, le 25 octobre, à 14 h, à la Maison de la littérature et il sera l’un des invités de la série L’Heure de thé à 16 h, au même endroit, où il parlera de sa vie, de son œuvre et de son dernier roman. Marie Laberge (22 octobre) et Dominique Fortier (24 octobre) se prêteront aussi à cet exercice.

Le 26 octobre, l’auteur de Fanfan et du Zèbre sera la vedette d’une soirée intitulée «Dans la bibliothèque d’Alexandre Jardin», à l’Impérial. Les comédiens Émilie Bibeau et Benoît McGinnis donneront vie à certains de ses personnages et liront des extraits des auteurs qui l’ont influencé, avec des interventions musicales. Claudia Larochelle animera la soirée.

► Les billets pour les activités payantes sont en vente à partir de mercredi, à midi, par téléphone, à la Maison de la littérature et sur lepointdevente.com.