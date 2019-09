BILODEAU, Claudette



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 8 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement dans les bras de sa fille, notre merveilleuse maman, Claudette Bilodeau, épouse de feu Marius Potvin, fille de feu Sylvio Bilodeau et de feu Yvonne Brochu. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.L'inhumation aura lieu au cimetière St-Charles à 11h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Sylvie (feu André Forgues), feu Denis et Michèle (Léon Lajoie); ses petits-enfants: Julie (Steven Gendreau), Annie, Stéphane (Caroline Lirette), Audrey (Pierre-Olivier Matte) et Maude; ses arrière-petits-enfants: Coralie, Cédrick, Nicolas, Alexandra, Émilie et Nathan; ses frères: feu Raymond, feu René, Normand (feu Denise Létourneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Potvin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour la qualité des soins prodigués à notre maman.Paroles de Charles Dumont, son chanteur préféré:Repose en paix maman!Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3 ou au Noël du Bonheur, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, QC, G1M 1N7.