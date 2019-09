FISET, Thérèse Richard



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 27 août 2019, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédée, madame Thérèse Richard, épouse de monsieur Edmond Fiset. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 14 h,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona, sous la direction duMadame Richard laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Marie-Claude, Michel, feu Benoit; ses petits-enfants: Alannah (Richard Wiens); Vanessa (François Bombardier), Mikael (Carole-Anne Tessier); ses arrière-petites-filles: Chloé et Laurie. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Monique (feu Laurent Côté, E. K. Taylor), Clément (Claudette Julien), Guy (Jocelyne Farley), feu Gemma (Claude Germain), feu René (Gertrude Julien), feu Gérard (Cécile Robitaille). Elle laisse également Brian St-Pierre, Olga Maria Ramirez Calderon plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de L'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8.