Apple lance Apple Arcade, sa plateforme de jeux vidéo exclusifs

Apple a ouvert sa grand-messe annuelle avec le lancement de sa plateforme de jeux vidéo sur abonnement, prévue pour le 19 septembre et directement intégrée à l’App Store, sa boutique d’applications en ligne.

« Apple Arcade est le seul endroit où vous avez accès à plus de 100 jeux exclusifs et révolutionnaires conçus pour l’iPhone, l’iPad, le Mac et Apple TV », a précisé Ann Thai, responsable du marketing de l’App Store.

La plateforme sera disponible dans plus de 150 pays, pour 4,99 dollars par mois.

Apple lancera sa plateforme de streaming vidéo Apple TV+ le 1er novembre

Apple lance sa plateforme de streaming vidéo, concurrente de Netflix, le 1er novembre au prix de 4,99 dollars par mois, a annoncé mardi le PDG de la marque à la pomme, Tim Cook.

Apple, qui n’aura qu’une offre limitée de produits originaux, a réussi à lancer sa plateforme presque 15 jours avant l’autre grand rival de Netflix très attendu, Disney+.

Apple TV+ sera disponible dans une centaine de pays dès le 1er novembre, ajoutant de nouvelles productions originales tous les mois, a promis M. Cook. À moins de 5 dollars, Apple est deux dollars en dessous du prix de l’abonnement à Disney+ et à presque la moitié de l’abonnement de base à Netflix aux États-Unis.