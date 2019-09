Ballou Tabla se confie

Voilà maintenant plus d’un mois que Ballou Tabla est de retour avec l’Impact de Montréal. Et déjà que le jeune homme a vécu un changement d’entraîneur.

En effet, Tabla est arrivé à la fin de l’ère Rémi Garde avant d’être témoin des débuts de Wilmer Cabrera. Et le milieu de terrain de 20 ans voit déjà des différences.

«Les dirigeants et le président, ils ont pris des décisions, et voilà, a souligné Tabla en entrevue avec le réseau TVA Sports. Tout le monde est content, la mentalité a changé et maintenant, c’est à nous de faire le travail sur le terrain.»

«Depuis qu’il est arrivé (NDLR : Wilmer Cabrera), l’entraînement a changé aussi et c’est basé plus sur l’offensive. (Il y a) plus de libertés, plus de centres, plus d’actions devant le but adverse. C’est vraiment un point qui va nous aider.»

«Avant de revenir au bercail, Tabla a passé un an et demi avec le club-école du FC Barcelone, une expérience enrichissante, mais très stressante pour le jeune homme en raison de l’histoire du club et des joueurs qui étaient là-bas».

«De porter le maillot, j’avais déjà le stress, a confié Tabla. C’est ce soccer que je cherchais depuis très longtemps, c’est un autre niveau, ça joue vite, ça court, c’est mental.»

Tabla a pris part à trois rencontres depuis son retour, ayant même amorcé la rencontre face au Toronto FC le 24 août dernier. Il a décoché deux tirs au but.