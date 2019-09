MORENCY, Jean-Luc



À son domicile, le 5 septembre 2019, à l'âge de 79 ans est décédé Monsieur Jean-Luc Morency. Il est le fils de feu Monsieur Gabriel Morency et de feu Dame Jeanne-D'Arc Touchette. Il rejoint son épouse feu Dame Colette L'Heureux. Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Martin Caron), Nathalie (Jacques Tremblay) et Isabelle (François Fortin); ses petits-enfants : Mélissa (Jérôme Morel) et Sébastien (Catherine Duchesne); ses arrière-petits-enfants : Zack, Eliott, Emil et Hubert; ses sœurs : feu Eveline (feu Lionel Bédard), Denise (André Blondeau), Lise (Jean-Guy Bussières), Réjeanne (feu Jean-Claude Fortier), France (André Pichette), Jocelyne (feu Jean-Marc Isabelle) et Sylvie (Alain Bernier); sa belle-famille : Gilberte L'Heureux et Monique L'Heureux (feu Raymond Côté); sa copine: Christiane Turgeon, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :de 11h00 à 14h00.