Comment venir au secours de ma fille aînée?

J’ai deux enfants, un garçon de 30 ans et une fille de 38. J’ai divorcé de leur père après la naissance de mon fils, car mon ex était violent et buvait. Il a très peu vu ses enfants ensuite. Je me suis fait un chum et c’est lui qui leur a assuré une sécurité. Mon fils lui en a toujours été reconnaissant, mais ma fille a toujours été réticente à lui accorder sa confiance. Elle aurait voulu que son père joue son rôle auprès d’elle, mais c’était peine perdue que de lui demander ça.

Elle a eu un garçon avec un ami d’enfance qui a reconnu l’enfant mais qui n’a jamais vécu avec eux. Puis elle s’est emmourachée d’un drôle de type qui ne m’a jamais inspiré confiance et qui se fait vivre par elle. Ça fait trois ans qu’ils sont ensemble et elle ne semble pas voir qu’il abuse d’elle et de sa bonté. Quand j’aborde le sujet avec elle, sa seule réplique est de me dire qu’elle l’aime et que je n’ai pas à me mêler de ses affaires.

Le problème c’est que mon conjoint et moi on la voit dépérir mois après mois. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il la frappe, mais je pense que moralement il utilise une certaine violence envers elle, pour l’avoir entendu lui dire des choses bêtes alors qu’ils étaient en visite chez-nous. Je ne la sens pas heureuse et je me demande par quel bout la prendre pour qu’elle s’ouvre à moi.

Mon mari refuse de s’en mêler sous prétexte qu’elle est assez vieille pour mener sa vie par elle-même. La preuve qu’il n’y a rien de grave selon lui, c’est que notre petit-fils est bien élevé. Mais moi je ne trouve pas que ce soit une raison suffisante pour ne pas intervenir et la mettre devant le fait qu’elle laisse ce parasite dépendre d’elle. J’en ai aussi parlé à mon fils, mais lui non plus ne veut pas se mêler des affaires de sa sœur sous prétexte qu’elle a toujours jalousement préservé son indépendance. Que puis-je faire de plus?

Mère inquiète

Vous ne pouvez rien faire de plus que de rester aux aguets au cas où elle aurait besoin de vous et vous le signifierais clairement. Mais vous ne pouvez pas forcer les confidences de quelqu’un qui ne veut pas vous en faire. Si elle réussi bien dans sa tâche de mère, la plus importante selon moi, c’est peut-être le signe que vous vous inquiétez peut-être à tort. N’oubliez jamais que tant qu’elle sera amoureuse, vous resterez dans l’impossibilité de lui faire voir les travers de son chum.